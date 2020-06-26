Справа МН17: у Нідерландах завершилося дев'яте засідання суду



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Суд у Гаазі розглядає справу MH17 Скрін онлайн-трансляції

Заслуховування родичів в такому випадку може пройти в травні-червні 2021 року

У Нідерландах у судовому комплексі «Схіпхол» закінчилося дев’яте судове засідання у справі МН17.

Наступне відбудеться 3 липня о 13:30, за місцевим часом.

Про це оголосив суддя Гендрік Стейнгаюс.

«Сподіваюся, що ми зможемо оголосити рішення щодо всіх запитів 3 липня», - зазначив він.

У липні суд має оголосити своє рішення щодо запитів на розслідування адвокатів Пулатова. Зокрема, вони вимагають додаткової перевірки того, що було презентовано нідерландськими прокурорами, більше уваги іншим версіям трагедії, а також допитати близько 100 свідків та експертів. Захист Пулатова бачить потребу у додатковому розслідуванні.

Нідерландські прокурори вважають недоцільними закиди адвокатів Пулатова, які наполягають, що розслідування не завершене. Зокрема, щодо «сценарію військового літака».

Прокурори не одноразово наголосили, інформація щодо вивчення такої версії вже є в матеріалах справи, ба більше усі докази вказують на те, що МН17 знищив «Бук». Тож, закликають суд відхилити запити на розслідування захисту Пулатова.

У зв’язку з тим, що адвокати Пулатова та родичів загиблих рейсу МН17 заявили, що їм потрібно більше часу для підготовки, прокурори пропонують перейти до розгляду справи по суті у лютому, березні 2021 року.

А також дати слово у суді родичам загиблих в травні та червні 2021 року.

8 червня у Нідерландах стартувала чергова сесія по справі MH17, де суд підіб’є підсумки попереднього блоку, а прокуратура виступить з презентацією кримінального розслідування цього злочину.

Пасажирський Boeing-777 «Малайзійських авіаліній», що виконував рейс МН17 із Амстердама до Куала-Лумпур, був збитий над окупованим Донбасом 17 липня 2014 року. На борту лайнера перебували 283 пасажири та 15 членів екіпажу, всі вони загинули.

Міжнародна слідча група повідомила, що літак рейсу MH17 був збитий зенітно-ракетним комплексом «Бук», який належить 53-ій зенітно-ракетній бригаді протиповітряної оборони російських збройних сил, дислокованій у Курську.

Представники суду Нідерландів в ході засідання в цій справі 8 червня заявили, що США відмовилися надавати супутникові дані про запуск ракети по літаку MH17, який збили над Донбасом у 2014 році. Був показаний тільки знімок, щоб звірити його з інформацією в меморандумі.

Нагадаємо, жоден з перших чотирьох підозрюваних у справі щодо збиття літака Малайзійських авіаліній рейсу МН17 у липні 2014 року сьогодні не з’явився на судове засідання Окружного суду Гааги.

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