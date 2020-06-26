Справа МН17: у Нідерландах завершилося дев'яте засідання суду
Заслуховування родичів в такому випадку може пройти в травні-червні 2021 року
У Нідерландах у судовому комплексі «Схіпхол» закінчилося дев’яте судове засідання у справі МН17.
Наступне відбудеться 3 липня о 13:30, за місцевим часом.
Про це оголосив суддя Гендрік Стейнгаюс.
«Сподіваюся, що ми зможемо оголосити рішення щодо всіх запитів 3 липня», - зазначив він.
У липні суд має оголосити своє рішення щодо запитів на розслідування адвокатів Пулатова. Зокрема, вони вимагають додаткової перевірки того, що було презентовано нідерландськими прокурорами, більше уваги іншим версіям трагедії, а також допитати близько 100 свідків та експертів. Захист Пулатова бачить потребу у додатковому розслідуванні.
Нідерландські прокурори вважають недоцільними закиди адвокатів Пулатова, які наполягають, що розслідування не завершене. Зокрема, щодо «сценарію військового літака».
Прокурори не одноразово наголосили, інформація щодо вивчення такої версії вже є в матеріалах справи, ба більше усі докази вказують на те, що МН17 знищив «Бук». Тож, закликають суд відхилити запити на розслідування захисту Пулатова.
У зв’язку з тим, що адвокати Пулатова та родичів загиблих рейсу МН17 заявили, що їм потрібно більше часу для підготовки, прокурори пропонують перейти до розгляду справи по суті у лютому, березні 2021 року.
А також дати слово у суді родичам загиблих в травні та червні 2021 року.
8 червня у Нідерландах стартувала чергова сесія по справі MH17, де суд підіб’є підсумки попереднього блоку, а прокуратура виступить з презентацією кримінального розслідування цього злочину.
Представники суду Нідерландів в ході засідання в цій справі 8 червня заявили, що США відмовилися надавати супутникові дані про запуск ракети по літаку MH17, який збили над Донбасом у 2014 році. Був показаний тільки знімок, щоб звірити його з інформацією в меморандумі.
Нагадаємо, жоден з перших чотирьох підозрюваних у справі щодо збиття літака Малайзійських авіаліній рейсу МН17 у липні 2014 року сьогодні не з’явився на судове засідання Окружного суду Гааги.