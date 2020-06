Збиття літака МАУ: Франція назвала дату початку розшифровки чорних скриньок

Технічні роботи планують почати 20 липня у Франції

Бюро з розслідування та аналізу безпеки цивільної авіації Франції повідомило, що розшифровка бортових самописців збитого іранськими військовими літака авіакомпанії «Міжнародні авіалінії України» почнеться у липні

Про це бюро з розслідування та аналізу безпеки цивільної авіації Франції повідомило на сторінці у Twitter.

Повідомляється, що Іран офіційно звернувся за допомогою у розшифровці «чорних скриньок» українського літака МАУ.

Технічні роботи планують почати 20 липня у Франції.

Accident @Boeing #737 registered UR-PSR @fly_uia on 01/08/20 / Iran has requested @BEA_Aero technical assistance on CVR & FDR (repair operations and data download) / technical work planned to start July 20 at @BEA_Aero / The safety investigation is led by Iran. pic.twitter.com/x7C1wEldQT