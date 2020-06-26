Збиття літака МАУ: Франція назвала дату початку розшифровки чорних скриньок
Технічні роботи планують почати 20 липня у Франції
Бюро з розслідування та аналізу безпеки цивільної авіації Франції повідомило, що розшифровка бортових самописців збитого іранськими військовими літака авіакомпанії «Міжнародні авіалінії України» почнеться у липні
Про це бюро з розслідування та аналізу безпеки цивільної авіації Франції повідомило на сторінці у Twitter.
Повідомляється, що Іран офіційно звернувся за допомогою у розшифровці «чорних скриньок» українського літака МАУ.
Технічні роботи планують почати 20 липня у Франції.
Accident @Boeing #737 registered UR-PSR @fly_uia on 01/08/20 / Iran has requested @BEA_Aero technical assistance on CVR & FDR (repair operations and data download) / technical work planned to start July 20 at @BEA_Aero / The safety investigation is led by Iran. pic.twitter.com/x7C1wEldQT— BEA (@BEA_Aero) June 26, 2020
Зазначимо, що минулого тижня Зеленський сформував делегацію для перемовин з Іраном щодо збитого літака МАУ.
Нещодавно Іран офіційно попросив Францію допомогти розшифрувати «чорні скриньки» літака МАУ.
Як відомо, відповідно до американських правил, Іран зберігає загальний контроль над розслідуванням, в той час як США та Україна акредитовані як країни, де літак будувався та експлуатувався. Канада також бере участь, адже в аварії загинули багато її громадян.
Також повідомлялося, що у справі про катастрофу літака української авіакомпанії МАУ в Ірані затримали шістьох підозрюваних. Наразі під вартою перебувають лише троє фігурантів.