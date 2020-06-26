  1. Головна
  2. Новини
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Збиття літака МАУ: Франція назвала дату початку розшифровки чорних скриньок

    • Розсилка
    Розшифруванням чорних скриньок літака МАУ займатиметься Бюро з розслідування та аналізу безпеки цивільної авіації Франції - Збиття літака МАУ: Франція назвала дату початку розшифровки чорних скриньок
    Розшифруванням чорних скриньок літака МАУ займатиметься Бюро з розслідування та аналізу безпеки цивільної авіації Франції

    Технічні роботи планують почати 20 липня у Франції

    Бюро з розслідування та аналізу безпеки цивільної авіації Франції повідомило, що розшифровка бортових самописців збитого іранськими військовими літака авіакомпанії «Міжнародні авіалінії України» почнеться у липні

    Про це бюро з розслідування та аналізу безпеки цивільної авіації Франції повідомило на сторінці у Twitter.

    Повідомляється, що Іран офіційно звернувся за допомогою у розшифровці «чорних скриньок» українського літака МАУ.

    Технічні роботи планують почати 20 липня у Франції.

    Зазначимо, що минулого тижня Зеленський сформував делегацію для перемовин з Іраном щодо збитого літака МАУ.

    Нещодавно Іран офіційно попросив Францію допомогти розшифрувати «чорні скриньки» літака МАУ.

    Як відомо, відповідно до американських правил, Іран зберігає загальний контроль над розслідуванням, в той час як США та Україна акредитовані як країни, де літак будувався та експлуатувався. Канада також бере участь, адже в аварії загинули багато її громадян.

    Також повідомлялося, що у справі про катастрофу літака української авіакомпанії МАУ в Ірані затримали шістьох підозрюваних. Наразі під вартою перебувають лише троє фігурантів.

    Читайте також:
    США Канада Іран Франція літак МАУ розслідування Україна
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ