Збиття літака МАУ: Франція назвала дату початку розшифровки чорних скриньок



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Розшифруванням чорних скриньок літака МАУ займатиметься Бюро з розслідування та аналізу безпеки цивільної авіації Франції

Технічні роботи планують почати 20 липня у Франції

Бюро з розслідування та аналізу безпеки цивільної авіації Франції повідомило, що розшифровка бортових самописців збитого іранськими військовими літака авіакомпанії «Міжнародні авіалінії України» почнеться у липні

Про це бюро з розслідування та аналізу безпеки цивільної авіації Франції повідомило на сторінці у Twitter.

Повідомляється, що Іран офіційно звернувся за допомогою у розшифровці «чорних скриньок» українського літака МАУ.

Технічні роботи планують почати 20 липня у Франції.

Accident @Boeing #737 registered UR-PSR @fly_uia on 01/08/20 / Iran has requested @BEA_Aero technical assistance on CVR & FDR (repair operations and data download) / technical work planned to start July 20 at @BEA_Aero / The safety investigation is led by Iran. pic.twitter.com/x7C1wEldQT — BEA (@BEA_Aero) June 26, 2020

Зазначимо, що минулого тижня Зеленський сформував делегацію для перемовин з Іраном щодо збитого літака МАУ.

Нещодавно Іран офіційно попросив Францію допомогти розшифрувати «чорні скриньки» літака МАУ.

Як відомо, відповідно до американських правил, Іран зберігає загальний контроль над розслідуванням, в той час як США та Україна акредитовані як країни, де літак будувався та експлуатувався. Канада також бере участь, адже в аварії загинули багато її громадян.

Також повідомлялося, що у справі про катастрофу літака української авіакомпанії МАУ в Ірані затримали шістьох підозрюваних. Наразі під вартою перебувають лише троє фігурантів.