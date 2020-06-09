Справа MH17: 29 уламків ракети «Бук» виявили у тілах екіпажу



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У тілах екіпажу було виявлено 29 сталевих уламків ракети

Криміналісти, проаналізувавши уламки, виявили їхню схожість з більш новою ракетою протиповітряного комплексу «Бук» — 9М38М1, ніж з ракетою типу 9М38

У тілах членів екіпажу збитого над Донбасом у 2014 році малазійського Boeing були знайдені уламки. Про це повідомив голландський прокурор Тейс Бергер у ході засідання суду у справі МН17, передає 9news.

«Австралійські детективи допомогли довести, що фрагменти, знайдені в уламках MH17 та в тілах жертв, походять з російської ракети», — пишуть у виданні.

Так, у жовтні 2014 року федеральна поліція Австралії вирушила в Україну для аналізу двох ракет «Бук» — старішої M938 та нової 9M38M1.

Слідство знайшло три унікальні форми фрагментації — плитку, брусок та метелик — всередині розібраних в Україні ракет. Порівнювалась навіть цвіль та магнітні властивості матеріалу ракет.

ЗМІ, цитуючи Бергера повідомляють, що в тілах екіпажу було виявлено 29 сталевих уламків. І один з них мав форму саме метелика. Судмедексперт виявив його у тілі капітана екіпажу.

Ще один уламок у формі метелика був знайдений у кабіні літака. Це єдині два осколки із загалом вилучених на місті падіння 370, що зберегли цю виразну форму.

В обох виданнях зазначають, що криміналісти, проаналізувавши уламки, виявили їхню схожість з більш новою ракетою протиповітряного комплексу «Бук» — 9М38М1, ніж з ракетою типу 9М38.

Таким чином, це спростовує висновки російської державної збройної компанії «Алмаз-Антей», що у 2015 році, за результатами проведених власних випробувань, стверджувала, що Boeing був збитий ракетою 9М38, остання з яких була випущена ще в СРСР у 1986 році.

Нагадаємо, що сьогодні об 11:00 за київським часом суд у Нідерландах продовжив засідання, що відновилось вчора, у справі про збиття малайзійського Boeing над Донбасом 17 липня 2014 року. Слухання почалось зі слова нідерландського прокурора Тайса Бергера.

8 червня у Нідерландах стартувала чергова сесія по справі MH17, де суд підіб’є підсумки попереднього блоку, а прокуратура виступить з презентацією кримінального розслідування цього злочину.

Пасажирський Boeing-777 «Малайзійських авіаліній», що виконував рейс МН17 із Амстердама до Куала-Лумпур, був збитий над окупованим Донбасом 17 липня 2014 року. На борту лайнера перебували 283 пасажири та 15 членів екіпажу, всі вони загинули.

Міжнародна слідча група повідомила, що літак рейсу MH17 був збитий зенітно-ракетним комплексом «Бук», який належить 53-ій зенітно-ракетній бригаді протиповітряної оборони російських збройних сил, дислокованій у Курську.

Представники суду Нідерландів в ході засідання в цій справі 8 червня заявили, що США відмовилися надавати супутникові дані про запуск ракети по літаку MH17, який збили над Донбасом у 2014 році. Був показаний тільки знімок, щоб звірити його з інформацією в меморандумі.

Нагадаємо, жоден з перших чотирьох підозрюваних у справі щодо збиття літака Малайзійських авіаліній рейсу МН17 у липні 2014 року сьогодні не з’явився на судове засідання Окружного суду Гааги.