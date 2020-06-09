Справа MH17: 29 уламків ракети «Бук» виявили у тілах екіпажу
Криміналісти, проаналізувавши уламки, виявили їхню схожість з більш новою ракетою протиповітряного комплексу «Бук» — 9М38М1, ніж з ракетою типу 9М38
У тілах членів екіпажу збитого над Донбасом у 2014 році малазійського Boeing були знайдені уламки. Про це повідомив голландський прокурор Тейс Бергер у ході засідання суду у справі МН17, передає 9news.
«Австралійські детективи допомогли довести, що фрагменти, знайдені в уламках MH17 та в тілах жертв, походять з російської ракети», — пишуть у виданні.
Так, у жовтні 2014 року федеральна поліція Австралії вирушила в Україну для аналізу двох ракет «Бук» — старішої M938 та нової 9M38M1.
Слідство знайшло три унікальні форми фрагментації — плитку, брусок та метелик — всередині розібраних в Україні ракет. Порівнювалась навіть цвіль та магнітні властивості матеріалу ракет.
ЗМІ, цитуючи Бергера повідомляють, що в тілах екіпажу було виявлено 29 сталевих уламків. І один з них мав форму саме метелика. Судмедексперт виявив його у тілі капітана екіпажу.
Ще один уламок у формі метелика був знайдений у кабіні літака. Це єдині два осколки із загалом вилучених на місті падіння 370, що зберегли цю виразну форму.
В обох виданнях зазначають, що криміналісти, проаналізувавши уламки, виявили їхню схожість з більш новою ракетою протиповітряного комплексу «Бук» — 9М38М1, ніж з ракетою типу 9М38.
Таким чином, це спростовує висновки російської державної збройної компанії «Алмаз-Антей», що у 2015 році, за результатами проведених власних випробувань, стверджувала, що Boeing був збитий ракетою 9М38, остання з яких була випущена ще в СРСР у 1986 році.
Нагадаємо, що сьогодні об 11:00 за київським часом суд у Нідерландах продовжив засідання, що відновилось вчора, у справі про збиття малайзійського Boeing над Донбасом 17 липня 2014 року. Слухання почалось зі слова нідерландського прокурора Тайса Бергера.
8 червня у Нідерландах стартувала чергова сесія по справі MH17, де суд підіб’є підсумки попереднього блоку, а прокуратура виступить з презентацією кримінального розслідування цього злочину.
Представники суду Нідерландів в ході засідання в цій справі 8 червня заявили, що США відмовилися надавати супутникові дані про запуск ракети по літаку MH17, який збили над Донбасом у 2014 році. Був показаний тільки знімок, щоб звірити його з інформацією в меморандумі.
Нагадаємо, жоден з перших чотирьох підозрюваних у справі щодо збиття літака Малайзійських авіаліній рейсу МН17 у липні 2014 року сьогодні не з’явився на судове засідання Окружного суду Гааги.