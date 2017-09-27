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    «Справа Пімахової»: У Луценка оприлюднили свою версію спецоперації НАБУ

    У ГПУ пояснюють, що 26 вересня 2017 року Пімахова за власної ініціативи звернулася до Служби безпеки із заявою про вчинення стосовно неї злочину - провокації підкупу.
    Генеральна прокуратура стверджує, що заступник голови Державної міграційної служби України Діна Пімахова неодноразово відмовляла детективу НАБУ під прикриттям у прийнятті незаконних рішень. Про це йдеться у заяві ГПУ, оприлюдненій  у Facebook прес-секретарем генерального прокурора Ларисою Сарган.  У ГПУ пояснюють, що 26 вересня 2017 року
    • Сьогодні, 14:19
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    Юрій Луценко
    Юрій Луценко

    У ГПУ пояснюють, що 26 вересня 2017 року Пімахова за власної ініціативи звернулася до Служби безпеки із заявою про вчинення стосовно неї злочину - провокації підкупу.

    Генеральна прокуратура стверджує, що заступник голови Державної міграційної служби України Діна Пімахова неодноразово відмовляла детективу НАБУ під прикриттям у прийнятті незаконних рішень. Про це йдеться у заяві ГПУ, оприлюдненій  у Facebook прес-секретарем генерального прокурора Ларисою Сарган. 

    У ГПУ пояснюють, що 26 вересня 2017 року Пімахова за власної ініціативи звернулася до Служби безпеки із заявою про вчинення стосовно неї злочину - провокації підкупу.

    На підставі наявних матеріалів 27.09.2017 р. слідчі ГПУ внесли до ЄРДР відомості про вчинення злочину, СБУ невідкладно розпочала комплекс негласних слідчих (розшукових) дій.

    У ході оперативних дій було зафіксовано неодноразові факти відмови службовою особою ДМСУ про прийняття незаконних рішень щодо виготовлення документів.

    ГПУ також оприлюднила відео на підтвердження власної версії.

    Про подробиці справи читайте в матеріалі «Главкома» «Фатальна брюнетка та сім детективів. Усі деталі гучного антикорупційного скандалу»

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