«Справа Пімахової»: У Луценка оприлюднили свою версію спецоперації НАБУ

У ГПУ пояснюють, що 26 вересня 2017 року Пімахова за власної ініціативи звернулася до Служби безпеки із заявою про вчинення стосовно неї злочину - провокації підкупу.

Генеральна прокуратура стверджує, що заступник голови Державної міграційної служби України Діна Пімахова неодноразово відмовляла детективу НАБУ під прикриттям у прийнятті незаконних рішень. Про це йдеться у заяві ГПУ, оприлюдненій у Facebook прес-секретарем генерального прокурора Ларисою Сарган. У ГПУ пояснюють, що 26 вересня 2017 року



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Юрій Луценко

У ГПУ пояснюють, що 26 вересня 2017 року Пімахова за власної ініціативи звернулася до Служби безпеки із заявою про вчинення стосовно неї злочину - провокації підкупу.

Генеральна прокуратура стверджує, що заступник голови Державної міграційної служби України Діна Пімахова неодноразово відмовляла детективу НАБУ під прикриттям у прийнятті незаконних рішень. Про це йдеться у заяві ГПУ, оприлюдненій у Facebook прес-секретарем генерального прокурора Ларисою Сарган.

У ГПУ пояснюють, що 26 вересня 2017 року Пімахова за власної ініціативи звернулася до Служби безпеки із заявою про вчинення стосовно неї злочину - провокації підкупу.

На підставі наявних матеріалів 27.09.2017 р. слідчі ГПУ внесли до ЄРДР відомості про вчинення злочину, СБУ невідкладно розпочала комплекс негласних слідчих (розшукових) дій.

У ході оперативних дій було зафіксовано неодноразові факти відмови службовою особою ДМСУ про прийняття незаконних рішень щодо виготовлення документів.

ГПУ також оприлюднила відео на підтвердження власної версії.

Про подробиці справи читайте в матеріалі «Главкома» «Фатальна брюнетка та сім детективів. Усі деталі гучного антикорупційного скандалу»