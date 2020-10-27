Справа про браковані бронежилети для армії: слідство завершено



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Бронежилети марки «Корсар МЗс-1-4» прострілювалися при намоканні

Слідчі стверджують, що посадовці Міноборони закупили неякісні бронежилети марки «Корсар МЗс-1-4»

Офіс генпрокурора завершив досудове розслідування справи про закупівлю партії неякісних бронежилетів для армії, яку проводили чиновники Міноборони.

Про це повідомила пресслужба Офісу генпрокурора у вівторок, 27 жовтня.

«У кримінальному провадженні повідомлено про підозру 8 особам, серед яких двоє генералів і засновник підприємства-виробника бронежилетів, який лобіював через заступника міністра оборони України інтереси свого підприємства», — сказано в повідомленні.

У відомстві додали, що під час досудового розслідування провели 43 обшуки і вилучили всі закуплені 11 тисяч бронежилетів.

«Під час слідчого експерименту з дотриманням всіх правил сертифікаційних випробувань встановлено, що захисні властивості бронежилетів не відповідають заявленим виробником 1-4 класів захисту», — відзначили в Офісі генпрокурора.

За даними слідства, посадові особи Міноборони «закупили неякісні бронежилети марки Корсар МЗС-1-4, які не відповідають технічним вимогам і прострілюється».

«При цьому посадові особи Міноборони і представники компанії постачальника знали, що при намоканні (дощуванні) в бронежилетах змінюється молекулярна структура кевлара і він втрачає свої куленепробивні властивості», - додали в Держбюро розслідувань.

Нагадаємо, бронежилети були замовлені Міноборони в 2018 році в кількості 20 тисяч штук за технічними умовами 2003 року (для використання в умовах жаркого і сухого клімату, а саме для миротворчої операції в Іраку).

Перша партія в 4 тисячі бронежилетів надійшла до ЗСУ 10 квітня 2019 року. Всього до частин встигли поставити 11 тисяч штук.

11 листопада 2019 року Печерський районний суд Києва заарештував генерал-майора, начальника одного з головних управлінь Міністерства оборони Дмитра Марченка, підозрюваного в закупівлі неякісних бронежилетів «Корсар», із заставою 76 млн грн.

У листопаді 2019 року також було повідомлено про підозру засновнику компанії-постачальника бронежилетів.

18 грудня після сплати застави у 20 мільйонів гривень Дмитро Марченко вийшов із СІЗО.

У лютому 2020 року слідчі територіального управління ДБР у Києві повідомили про підозру в шахрайстві, вчиненому в особливо великих розмірах, технологу ТОВ «НВП Темп 3000».



