Справа про браковані бронежилети: засновнику компанії-постачальника повідомлено про підозру



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Посадовець підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 Кримінального кодексу України

У кримінальному провадженні за фактом закупівлі неякісного речового майна за завищеною ціною для Збройних Сил України, зокрема бронежилетів 1-4 класів захисту, які не відповідають технічним умовам, повідомлено про підозру засновнику – заступнику директора компанії-постачальника неякісного майна.

Про це 27 листопада повідомляє пресслужба Державного бюро розслідувань.

Посадовець підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 Кримінального кодексу України, а саме: заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання довірою, вчинене за попередньою змовою групою осіб в особливо великих розмірах.

Раніше у рамках досудового розслідування згаданого кримінального провадження слідчі ДБР повідомили про підозру п'ятьом високопосадовцям Міністерства оборони України. Їх підозрюють в умисному, вчиненому за попередньою змовою групою осіб, невиконанні військовою службовою особою дій, які вона за своїми службовими обов’язками повинна була виконати, вчинені в умовах особливого періоду, крім воєнного стану (ч. 2 ст. 28, ч. 3 ст. 426 Кримінального кодексу України).

Як повідомлялось, 11 листопада Печерський районний суд Києва заарештував генерал-майора, начальника одного з головних управлінь Міністерства оборони Дмитра Марченка, підозрюваного в закупівлі неякісних бронежилетів «Корсар», із заставою 76 млн грн.