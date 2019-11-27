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    Справа про браковані бронежилети: засновнику компанії-постачальника повідомлено про підозру

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    Справа про браковані бронежилети: засновнику компанії-постачальника повідомлено про підозру

    Посадовець підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 Кримінального кодексу України

    У кримінальному провадженні за фактом закупівлі неякісного речового майна за завищеною ціною для Збройних Сил України, зокрема бронежилетів 1-4 класів захисту, які не відповідають технічним умовам, повідомлено про підозру засновнику – заступнику директора компанії-постачальника неякісного майна. 

    Про це 27 листопада повідомляє пресслужба Державного бюро розслідувань.

    Посадовець підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 Кримінального кодексу України, а саме:  заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання довірою, вчинене за попередньою змовою групою осіб в особливо великих розмірах.

    Раніше у рамках досудового розслідування згаданого кримінального провадження слідчі ДБР повідомили про підозру п'ятьом високопосадовцям Міністерства оборони України. Їх підозрюють в умисному, вчиненому за попередньою змовою групою осіб, невиконанні військовою службовою особою дій, які вона за своїми службовими обов’язками повинна була виконати, вчинені в умовах особливого періоду, крім воєнного стану (ч. 2 ст. 28, ч. 3 ст. 426 Кримінального кодексу України).

    Як повідомлялось, 11 листопада Печерський районний суд Києва заарештував генерал-майора, начальника одного з головних управлінь Міністерства оборони Дмитра Марченка, підозрюваного в закупівлі неякісних бронежилетів «Корсар», із заставою 76 млн грн.

     Читайте також: «Справа бронежилетів»: слідча експертиза проводилась без дотримання державних стандартів
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