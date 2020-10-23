Авіакатастрофа Ан-26: керівника Харківського університету ім. Кожедуба відсторонили від роботи



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Олександр Турінський, начальник Харківського національного університету Повітряних Сил імені Івана Кожедуба

Олександр Турінський відсторонений до остаточного з'ясування причин авіакатастрофи

Міністерство оборони України відсторонило генерал-майора Олександра Турінського від виконання службових обов’язків начальника Харківського національного університету Повітряних Сил імені Івана Кожедуба. Про це повідомляє пресслужби Міноборони.

«До остаточного офіційного встановлення всіх обставин та причин катастрофи літака АН-26Ш генерал-майора Олександра Турінського наказом Міністерства оборони України усунуто від виконання службових обов’язків», – йдеться у повідомленні.

У Міноборони зазначили, що триває робота комісії міністерства з технічного розслідування катастрофи літака АН-26Ш у Харківській області та урядової комісії на чолі з віце-прем’єр-міністром, міністром з питань стратегічних галузей промисловості Олегом Уруським.

Раніше віце-прем’єр-міністр — міністр з питань стратегічних галузей промисловості України Олег Уруський заявив, що причинами падіння військового літака Ан-26 на Харківщині стали технічні несправності, на які наклався людський фактор.

Як відомо, увечері 25 вересня на Харківщині при заході на посадку в аеропорту міста Чугуєва розбився літак Ан-26 Повітряних сил Збройних сил України. На борту перебували 27 осіб: 7 членів екіпажу та 20 курсантів Харківського національного університету Повітряних сил.

На місці катастрофи загинули 25 осіб, один курсант – Віталій Вільховий – помер у лікарні від опіків. В’ячеслав Золочевський, у якого діагностували забої, рани та струс мозку, перебуває на лікуванні у Військово-медичному клінічному центрі Північного регіону.

Курсанта В’ячеслава Золочевського, який єдиний вижив у катастрофі літака АН-26 на Харківщині 25 вересня, допитали слідчі Державного бюро розслідувань.

Розслідування авіакатастрофи військового літака Ан-26 на Харківщині проводить ДБР. Слідчі вже опитали 40 свідків у справі.

Командування Повітряних сил опублікувало схему повітряного руху на військовому аеродромі.

2 жовтня стали відомі перші дані з «чорних скриньок» Ан-26.

Також 7 жовтня Уруський повідомив, що комісія встановила технічну причину нештатної роботи лівого двигуна та спрацювання датчика падіння тиску. Також розслідування засвідчило наявність грубих порушень у виконанні та організації польотів.