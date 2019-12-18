Порошенко привітав кіборга Марченка зі звільненням та показав Кузю



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Петро Порошенко та Дмитро Марченко провели зустріч 18 грудня Фото: пресслужба Петра Порошенка

П'ятий президент досі зберігає Кузю — ляльку, яку колись подарував йому кіборг Дмитро Марченко

П’ятий президент України, лідер партії «Європейська Солідарність» особисто привітав кіборга, бойового генерала Дмитра Марченка зі звільненням із СІЗО. 18 грудня після сплати застави у 20 мільйонів гривень Дмитро Марченко вийшов із СІЗО, де перебував через надумані звинувачення.

Під час зустрічі Порошенко показав оберіг з Донецького аеропорту, який кіборг-десантник Дмитро Марченко (позивний Марчелло) свого часу подарував йому на згадку.

«Це наша, може, друга чи третя зустріч у житті. Але оця лялька, що ви мені подарували, весь час була зі мною. Для тих, хто не знає, я хотів би розповісти її історію. В Донецькому аеропорту був магазин duty free. І вже тоді, коли в аеропорту йшли запеклі бої, ця лялька, яка символізує Україну, для мене стала символом незламності України. Ми завжди маємо пам’ятати і про ДАП, і про героїчні вчинки», – наголосив Петро Порошенко.

П’ятий президент зазначив, що за останні півроку в Україні активізувались спроби дискредитації військових, волонтерів і добровольців, які з перших днів російської агресії пішли захищати державу.

«Що вони зараз роблять? Вони намагаються переписати історію останніх п’яти років. Вони намагаються сказати, що Армія, Збройні сили, українські герої – це не найважливіше, що є в Україні. Вони намагаються підірвати довіру до українських офіцерів і генералів, які, кинувши все, у 14-му пішли на фронт.

Я буду робити все, щоб не дозволити їм це зробити. Я буду робити все, щоб чесне ім'я кожного українського офіцера, українського воїна, було захищене. Я ще раз хочу подякувати за ту величезну роботу по захисту рідної землі, яку ви робили ці 5 років. Я як п’ятий Президент і Верховний Головнокомандувач хочу подякувати у вашій особі всім нашим воїнам, героям, які зробили величезний внесок для того, щоб країна була збережена – і ще зроблять для того, щоб не дати негідникам зробити реванш», – наголосив Петро Порошенко.

Він також відзначив справжню командирську позиція Дмитра Марченка, який відмовлявся виходити із СІЗО під заставу до того часу, доки не звільнили його підлеглих.

Дмитро Марченко, який після участі у бойових діях на Донбасі у рамках реформування Міністерства оборони разом з іншими бойовими офіцерами був залучений, зокрема, до осучаснення стандартів речового і харчового забезпечення, подякував Петру Порошенку за можливість працювати над такими складними і відповідальними завданнями. Як відомо, ЗСУ завдяки реформуванню перейшли на нову форму за зразком НАТО, в армійських частинах було запроваджене сучасне повноцінне харчування.

«Я хочу подякувати за довіру робити реформи. Це була дуже складна праця. Дуже важкий шлях ми пройшли, щоб показати результат».

Дмитро Марченко подякував родині Петра Порошенка і всім небайдужим українцям, які за кілька днів разом зібрали необхідну суму у 20 мільйонів гривень для застави.

«Буквально за два дні більше трьох тисяч українців – хто по тисячі, хто по сто гривень, але в них ці гривні були не зайвими. Для когось останніми – але вони вважали, що більш важливішої справи для них, ніж зробити внесок для сплати застави генералом Дмитром Марченко, для них не існує», – розповів Петро Порошенко.

«Для мене велика честь, що я мав змогу воювати і захищати цей народ. У нас неймовірний народ і ви в нас були неймовірним президентом», – сказав генерал Марченко.

Як повідомляв «Главком», п’ятий президент України, лідер партії «Європейська Солідарність» Петро Порошенко та його дружина Марина долучилися до благодійної акції, оголошеної громадськими активістами на підтримку кіборга, генерала Дмитра Марченка, який перебуває у СІЗО.

Як відомо, суд призначив заставу розміром 20 мільйонів гривень. За три дні понад три тисячі активістів зібрали більше мільйона гривень, решту необхідної суми внесла родина Порошенків.

Раніше суд не відпустив Марченка на поруки, але зменшив заставу.

Нагадаємо, на початку листопада Державне бюро розслідувань повідомило про підозру п’яти топ-чиновникам Міноборони у закупівлі неякісних бронежилетів «Корсар».

Як повідомлялось, 11 листопада Печерський районний суд Києва заарештував генерал-майора, начальника одного з головних управлінь Міністерства оборони Дмитра Марченка, підозрюваного в закупівлі неякісних бронежилетів «Корсар», із заставою 76 млн грн.Також голова ДБР Роман Труба анонсував нові підозри начальнику Головного управління розвитку і супроводу матеріального забезпечення Збройних сил України Дмитру Марченку.