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    Онищенко у Німеччині просить політичного притулку

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    Колишній депутат Верховної Ради України Олександр Онищенко хоче залишитись в ФРН&nbsp; - Онищенко у Німеччині просить політичного притулку
    Колишній депутат Верховної Ради України Олександр Онищенко хоче залишитись в ФРН 

    Біглий нардеп готовий втекти до Росії, аби лише не повертатись в Україну

    Ексдепутат Верховної Ради Олександр Онищенко попросив політічного притулку у Німеччині.

    Відповідну заяву він подав, очікуючи на рішення суду щодо екстрадиції в Україну, пише DW із посиланням на адвоката Онищенка Інґо Міноджіо (Ingo Minoggio).

    «В Україні існує небезпека для життя і здоров’я мого підзахисного», — наголосив адвокат.

    Міноджіо вказує на «катастрофічні умови утримання у слідчих ізоляторах в Україні», а також на те, що головний політичний опонент Онищенка — Петро Порошенко — «навіть після втрати влади залишається дуже впливовим». На думку адвоката, це становить небезпеку для його клієнта.

    У випадку, якщо Німеччина не надасть йому притулку, але суд відхилить український запит на екстрадицію, Онищенко готовий виїхати до Росії: «В Олександра Онищенка є російський паспорт. А дозволу на проживання у Німеччині у нього немає. Тому ми повідомили суд, що в разі невидачі Україні йому є куди їхати - до Росії».

    До слова, 7 лютого НАБУ повідомило, що Онищенко обіцяє добровільно повернутися з Німеччини.

    «Газова справа» - умовна назва кримінального провадження за фактом розкрадання державних коштів під час видобутку та продажу природного газу в рамках договорів про спільну діяльність з публічним акціонерним товариством «Укргазвидобування». Організатором цієї корупційної схеми, за даними слідства, був народний депутат України VII-VIII скликань Олександр Онищенко.

    Унаслідок цієї корупційної схеми державі завдано збитків у розмірі близько 3 млрд грн.

    Досудове розслідування у цьому кримінальному провадженні на підставі ухвали слідчого судді здійснювалося в порядку спеціального досудового розслідування, передбаченого главою 24-1 КПК України.

    Онищенко влітку 2016 року втік з України.

    3 грудня повідомлялося, що Онищенка затримали в Німеччині 29 листопада.

    Натомість поліція Аахена заявила, що не має інформації про затримання Онищенка, співробітники поліції міста такого затримання нібито не проводили.

    5 грудня повідомлялось, що Спеціалізована антикорупційна прокуратура попередньо очікує, що ексдепутата Олександра Онищенка екстрадують з Німеччини до України упродовж одного-двох місяців, хоча процедура може і затягнутися.

    Укргазвидобування Росія прокуратура Німеччина НАБУ Олександр Онищенко адвокат розслідування Україна притулок
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