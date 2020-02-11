Онищенко у Німеччині просить політичного притулку



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Колишній депутат Верховної Ради України Олександр Онищенко хоче залишитись в ФРН

Біглий нардеп готовий втекти до Росії, аби лише не повертатись в Україну

Ексдепутат Верховної Ради Олександр Онищенко попросив політічного притулку у Німеччині.

Відповідну заяву він подав, очікуючи на рішення суду щодо екстрадиції в Україну, пише DW із посиланням на адвоката Онищенка Інґо Міноджіо (Ingo Minoggio).

«В Україні існує небезпека для життя і здоров’я мого підзахисного», — наголосив адвокат.

Міноджіо вказує на «катастрофічні умови утримання у слідчих ізоляторах в Україні», а також на те, що головний політичний опонент Онищенка — Петро Порошенко — «навіть після втрати влади залишається дуже впливовим». На думку адвоката, це становить небезпеку для його клієнта.

У випадку, якщо Німеччина не надасть йому притулку, але суд відхилить український запит на екстрадицію, Онищенко готовий виїхати до Росії: «В Олександра Онищенка є російський паспорт. А дозволу на проживання у Німеччині у нього немає. Тому ми повідомили суд, що в разі невидачі Україні йому є куди їхати - до Росії».

До слова, 7 лютого НАБУ повідомило, що Онищенко обіцяє добровільно повернутися з Німеччини.

«Газова справа» - умовна назва кримінального провадження за фактом розкрадання державних коштів під час видобутку та продажу природного газу в рамках договорів про спільну діяльність з публічним акціонерним товариством «Укргазвидобування». Організатором цієї корупційної схеми, за даними слідства, був народний депутат України VII-VIII скликань Олександр Онищенко.

Унаслідок цієї корупційної схеми державі завдано збитків у розмірі близько 3 млрд грн.

Досудове розслідування у цьому кримінальному провадженні на підставі ухвали слідчого судді здійснювалося в порядку спеціального досудового розслідування, передбаченого главою 24-1 КПК України.

Онищенко влітку 2016 року втік з України.

3 грудня повідомлялося, що Онищенка затримали в Німеччині 29 листопада.

Натомість поліція Аахена заявила, що не має інформації про затримання Онищенка, співробітники поліції міста такого затримання нібито не проводили.

5 грудня повідомлялось, що Спеціалізована антикорупційна прокуратура попередньо очікує, що ексдепутата Олександра Онищенка екстрадують з Німеччини до України упродовж одного-двох місяців, хоча процедура може і затягнутися.