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    Справа Шеремета: апеляційний суд залишив Антоненка під вартою

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    Суд вирішив залишити під вартою&nbsp;ветерана АТО та музиканта Андрія Антоненка (&laquo;Ріффмастера&raquo;)&nbsp; - Справа Шеремета: апеляційний суд залишив Антоненка під вартою
    Суд вирішив залишити під вартою ветерана АТО та музиканта Андрія Антоненка («Ріффмастера») 

    Сьогодні вдруге з моменту затримання Андрію Антоненку дозволили сидіти поруч з адвокатами, а не в «акваріумі»

    Київський апеляційний суд залишив сьогодні, 6 жовтня, обвинуваченого у справі щодо вбивства журналіста Павла Шеремета, ветерана АТО та музиканта Андрія Антоненка («Ріффмастера») під вартою. Про це йдеться на сторінці спільноті Free Riff у Facebook.

    «Андрія Антоненка залишили під вартою. В заручниках! Незважаючи ні на що. Нема правосуддя і справедливості в Україні! Ганьба!» – йдеться у повідомленні.

    Як зазначив на своїй сторінці журналіст Руслан Горовий, сьогодні вдруге з моменту затримання Андрію Антоненку дозволили сидіти поруч з адвокатами, а не в «акваріумі». «Рішення зустріли оплесками», – написав Горовий.

    Нагадаємо, у понеділок, 28 вересня, Шевченківський райсуд Києва ухвалив залишити під вартою музиканта і військовослужбовця Андрія Антоненка, підозрюваного в причетності до вбивства журналіста Павла Шеремета.

    Також 28 вересня в Шевченківському районному суді Києва прокурор зачитав коротку частину обвинувального акту підозрюваним у вбивстві журналіста Павла Шеремета.

    До слова, у суді привели до присяги присяжних Григорія Фірсова (фізична особа-підприємець, арбітражний керуючий), Наталю Глобу (не працює, домогосподарка), Юрія Михайленка (пенсіонер).

    Запасними присяжними стали Юрій Федоренко (ФОП у сфері управління нерухомим майном) та Людмила Яковенко (не працює, раніше працювала в банківській сфері).

    Як повідомлялося, журналіст Павло Шеремет загинув 20 липня 2016 року в Києві внаслідок вибуху автомобіля.

    12 грудня 2019 року міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявив про затримання та оголошення підозр фігурантам справи. Слідство підозрює лікаря й волонтера Юлію Кузьменко, медсестру парашутно-десантного батальйону Яну Дугарь та ветерана АТО Андрія Антоненка.

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