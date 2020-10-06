Справа Шеремета: апеляційний суд залишив Антоненка під вартою
Сьогодні вдруге з моменту затримання Андрію Антоненку дозволили сидіти поруч з адвокатами, а не в «акваріумі»
Київський апеляційний суд залишив сьогодні, 6 жовтня, обвинуваченого у справі щодо вбивства журналіста Павла Шеремета, ветерана АТО та музиканта Андрія Антоненка («Ріффмастера») під вартою. Про це йдеться на сторінці спільноті Free Riff у Facebook.
«Андрія Антоненка залишили під вартою. В заручниках! Незважаючи ні на що. Нема правосуддя і справедливості в Україні! Ганьба!» – йдеться у повідомленні.
Як зазначив на своїй сторінці журналіст Руслан Горовий, сьогодні вдруге з моменту затримання Андрію Антоненку дозволили сидіти поруч з адвокатами, а не в «акваріумі». «Рішення зустріли оплесками», – написав Горовий.
Нагадаємо, у понеділок, 28 вересня, Шевченківський райсуд Києва ухвалив залишити під вартою музиканта і військовослужбовця Андрія Антоненка, підозрюваного в причетності до вбивства журналіста Павла Шеремета.
Також 28 вересня в Шевченківському районному суді Києва прокурор зачитав коротку частину обвинувального акту підозрюваним у вбивстві журналіста Павла Шеремета.
До слова, у суді привели до присяги присяжних Григорія Фірсова (фізична особа-підприємець, арбітражний керуючий), Наталю Глобу (не працює, домогосподарка), Юрія Михайленка (пенсіонер).
Запасними присяжними стали Юрій Федоренко (ФОП у сфері управління нерухомим майном) та Людмила Яковенко (не працює, раніше працювала в банківській сфері).
Як повідомлялося, журналіст Павло Шеремет загинув 20 липня 2016 року в Києві внаслідок вибуху автомобіля.
12 грудня 2019 року міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявив про затримання та оголошення підозр фігурантам справи. Слідство підозрює лікаря й волонтера Юлію Кузьменко, медсестру парашутно-десантного батальйону Яну Дугарь та ветерана АТО Андрія Антоненка.
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