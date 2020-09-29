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    Кримінал

    Справа Шеремета: наступного тижня суд розгляне апеляцію на арешт Антоненка

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    28 вересня Шевченківський райсуд Києва&nbsp;залишив під вартою&nbsp;музиканта і військовослужбовця Андрія Антоненка - Справа Шеремета: наступного тижня суд розгляне апеляцію на арешт Антоненка
    28 вересня Шевченківський райсуд Києва залишив під вартою музиканта і військовослужбовця Андрія Антоненка

    Судове засідання відбудеться 6 жовтня

    Наступного вівторка, 6 жовтня, Київський апеляційний суд розгляне апеляційну скаргу Андрія Антоненка у справі щодо вбивства журналіста Павла Шеремета про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

    Відповідну інформацію активісти розмістили у Facebook.

    «6.10.2020 о 14:00 в Київському апеляційному суді (Солом‘янська 2-а) відбудеться розгляд апеляції адвокатів Андрія Антоненка на рішення судді Шевченківського суду про продовження терміну тримання під вартою», – йдеться у повідомленні.

    Нагадаємо, у понеділок, 28 вересня, Шевченківський райсуд Києва ухвалив залишити під вартою музиканта і військовослужбовця Андрія Антоненка, підозрюваного в причетності до вбивства журналіста Павла Шеремета.

    Також 28 вересня в Шевченківському районному суді Києва прокурор зачитав коротку частину обвинувального акту підозрюваним у вбивстві журналіста Павла Шеремета.

    До слова, у суді привели до присяги присяжних Григорія Фірсова (фізична особа-підприємець, арбітражний керуючий), Наталю Глобу (не працює, домогосподарка), Юрія Михайленка (пенсіонер).

    Запасними присяжними стали Юрій Федоренко (ФОП у сфері управління нерухомим майном) та Людмила Яковенко (не працює, раніше працювала в банківській сфері).

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