Справу «бурштинових» депутатів Розенблата і Полякова скеровано до іншого суду



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Народні депутати Борислав Розенблат та Максим Поляков Колаж: ukrinform.ua

Київський апеляційний суд перенаправив так звану бурштинову справу з Голосіївського райсуду Києва до Печерського райсуду

Київський апеляційний суд перенаправив так звану бурштинову справу, фігурантами якої є народні депутати Борислав Розенблат і Максим Поляков, з Голосіївського райсуду Києва до Печерського райсуду столиці. Про це повідомляє прес-служба Київського апеляційного суду.

«18 лютого 2019 року ухвалою колегії суддів судової палати з розгляду кримінальних справ Київського апеляційного суду клопотання сторони захисту в інтересах Розенблата Б.С. про направлення обвинувального акта у кримінальному провадженні щодо В.Ю. Руденка, В.В. Косянчука, К.П. Проскурка, Т.В. Михайленко (Лобонько), М.А. Полякова, Б.С. Розенблата з Голосіївського районного суду міста Києва до Печерського районного суду міста Києва задоволено, кримінальне провадження направлено для розгляду до Печерського районного суду міста Києва», - йдеться у повідомленні.

Як повідомлялося, 19 червня 2017 року детективи НАБУ затримали ряд осіб, причетних до вимагання та одержання неправомірної вигоди у сумі понад 300 тис. доларів за сприяння іноземній компанії в здійсненні видобутку бурштину в Україні. За даними слідства, злочин скоєно за участю народних депутатів Борислава Розенблата і Максима Полякова.

11 липня 2017 року ВР задовольнила відповідні подання керівника САП Назара Холодницького та дала згоду на притягнення їх до кримінальної відповідальності.

Слідство встановило, що кошти отримано підозрюваними для забезпечення підготовки законопроектів, незаконного впливу на посадових осіб Держгеокадастру, Держлісагентства, Держгеонадр України, органів місцевого самоврядування з метою безперешкодного ухвалення рішень на користь зазначеної іноземної компанії.

5 жовтня 2018 року прокурори САП скерували обвинувальний акт у цій справі до Голосіївського районного суду.