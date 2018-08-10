Ситник готує нардепам нові підозри



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Артем Ситник анонсував нові підозри депутатам

Керівник НАБУ каже, що проекти підозр депутатам вже узгоджені

Національне антикорупційне бюро підготувало проекти підозр у справах, в яких фігурують народні депутати.

Про це сказав очільник НАБУ Артем Ситник під час брифінгу в п’ятницю.

«Незважаючи на проблеми… детективи і прокурори рухаються, і зараз є цікаві напрацювання по інших справах», – розповів Ситник.

За його словами, підготовлені і попередньо узгоджені з прокурорами проекти підозр «по справах, де фігурують, в тому числі, народні депутати України».

«І зараз ми будемо намагатись скеровувати їх в САП (Спеціалізована антикорупційна прокуратура - ред.) для того, щоб у подальшому, можливо, навіть виходити на Верховну Раду України», – зазначив голова НАБУ.

Він нагадав, що наразі в суді знаходиться справа екс-нардепа Миколи Мартиненка, депутати Борислав Розенблат і Максим Поляков ознайомлюються з матеріалами «бурштинової справи», розслідування якої завершене.

Раніше Ситник розповів, що відомство станом на серпень 2018 року розслідує 683 кримінальні провадження.

Також керівник НАБУ Артем Ситник, відповідаючи на запитання журналістів щодо нічної зустрічі з Петром Порошенком зазначив, що вона не була таємною.

Зазначимо, що напередодні двох детективів Національного антикорупційного бюро було звільнено за порушення присяги.

Нагадаємо, керівник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назар Холодницький розповів в інтерв’ю «Главкому», що детективи НАБУ погрожують антикорупційним прокурорам

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