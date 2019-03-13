Справу екс-міністра Клименка передали до суду



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Міністр доходів і зборів часів Януковича Олександр Клименко

За словами міністра внутрішніх справ Арсена Авакова, розслідування тривало дев'ять місяців і зібрало масштабні докази

Військова прокуратура завершила слідство у справі екс-міністра доходів і зборів Олександра Клименка. Про це заявив голова МВД Арсен Аваков, передає прес-служба міністерства.

За словами Авакова, розслідування тривало 9 місяців і зібрало масштабні докази.

«Ми маємо сьогодні наочний доказ того, чим займалися 500 працівників департаменту захисту економіки Нацполіції та військові прокурори, ми маємо 1209 томів доказів діяльності злочинної організації, яка систематично розкрадала Україну в часи Януковича», - сказав міністр.

В справі злочинної організації на чолі з колишнім міністром доходів і зборів Олександром Клименко 52 підозрювані, їх звинувачують в розкраданні державного бюджету.

Аваков зазначив, що МВС і Генпрокуратура змогла заарештувати майна підозрюваних на 700 млн грн.

Наразі справу передали до суду.

Нагадаємо, у жовтні 2018 року суд дозволив заочне слідство щодо екс-міністра Олександра Клименка.

За словами військового прокурора, міністр часів Януковича Клименко та його поплічники пограбували кожного українця на 300 доларів.

Нагадаємо, наприкінці липня 2017 року Генеральна прокуратура повідомила, що сума арештованого майна Клименка та його афілійованих компаній сягає 6 млрд грн.

У листопаді стало відомо, що відкрито ще одну кримінальну справу проти екс-міністра Клименка.

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