Під час обшуків у «квартирі Клименка» виявили вироби Faberge (фото)
- Сьогодні, 07:28
-
Розсилка
Попередньо, вироби ідентифіковані як вироби художнього та ювелірного мистецтва
Під час обшуків у квартирі, яку приписують екс-міністру доходів і зброів Олександру Клименка, представники Агентства з розшуку та менеджменту активів виявили ювелірні вироби, зокрема вироби Faberge.
Про це повідомляє прес-службу Агенства.
«Враховуючи суспільний інтерес до подій, які мали місце під час передачі в управління квартири в одному з житлових комплексів міста Києва за адресою: бульвар Тараса Шевченка, будинок 27 Б, кв. 32, Національне агентство інформує, що під час приймання-передачі в управління квартири працівниками Національного агентства, Головної військової прокуратури ГПУ та Національної поліції, було виявлено чисельні об’єкти рухомого майна», — зазначається у повідомленні.
Попередньо, вони ідентифіковані як вироби художнього та ювелірного мистецтва.
«Наразі вживаються заходи щодо уточнення походження цих об’єктів, їхньої художньої цінності та комерційної вартості», - резюмували в Агентстві з розшуку та менеджменту активів.
Нагадаємо, співробітники Національного агентства з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, попри спротив 23 січня прийняли в управління квартиру в одному з житлових комплексів Києва
Низка ЗМІ з посиланням на джерела повідомляє, що йдеться про квартиру міністра доходів і зборів часів президентства Януковича Олександра Клименка.
Нагадаємо, наприкінці липня 2017 року Генеральна прокуратура повідомила, що сума арештованого майна Клименка та його афілійованих компаній сягає 6 млрд грн.
У листопаді стало відомо, що відкрито ще одну кримінальну справу проти екс-міністра Клименка.