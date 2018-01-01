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    Під час обшуків у «квартирі Клименка» виявили вироби Faberge (фото)

    Попередньо, вироби ідентифіковані як вироби художнього та ювелірного мистецтва
    Під час обшуків у квартирі, яку приписують екс-міністру доходів і зброів Олександру Клименка, представники Агентства з розшуку та менеджменту активів виявили ювелірні вироби, зокрема вироби Faberge. Про це повідомляє прес-службу Агенства. «Враховуючи суспільний інтерес до подій, які мали місце під час передачі
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    Вартість виробів наразі встановлюється

    Попередньо, вироби ідентифіковані як вироби художнього та ювелірного мистецтва

    Під час обшуків у квартирі, яку приписують екс-міністру доходів і зброів Олександру Клименка, представники Агентства з розшуку та менеджменту активів виявили ювелірні вироби, зокрема вироби Faberge.

    Про це повідомляє прес-службу Агенства.

    «Враховуючи суспільний інтерес до подій, які мали місце під час передачі в управління квартири в одному з житлових комплексів міста Києва за адресою: бульвар Тараса Шевченка, будинок 27 Б, кв. 32, Національне агентство інформує, що під час приймання-передачі в управління квартири працівниками Національного агентства, Головної військової прокуратури ГПУ та Національної поліції, було виявлено чисельні об’єкти рухомого майна», — зазначається у повідомленні.

    Попередньо, вони ідентифіковані як вироби художнього та ювелірного мистецтва.

    «Наразі вживаються заходи щодо уточнення походження цих об’єктів, їхньої художньої цінності та комерційної вартості», - резюмували в Агентстві з розшуку та менеджменту активів.

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    Під час обшуків у «квартирі Клименка» виявили вироби Faberge (фото)
    Під час обшуків у «квартирі Клименка» виявили вироби Faberge (фото)
    Під час обшуків у «квартирі Клименка» виявили вироби Faberge (фото)
    Під час обшуків у «квартирі Клименка» виявили вироби Faberge (фото)
    Під час обшуків у «квартирі Клименка» виявили вироби Faberge (фото)
    Під час обшуків у «квартирі Клименка» виявили вироби Faberge (фото)

    Нагадаємо, співробітники Національного агентства з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, попри спротив 23 січня прийняли в управління квартиру в одному з житлових комплексів Києва

    Низка ЗМІ з посиланням на джерела повідомляє, що йдеться про квартиру міністра доходів і зборів часів президентства Януковича Олександра Клименка.

    Нагадаємо, наприкінці липня 2017 року Генеральна прокуратура повідомила, що сума арештованого майна Клименка та його афілійованих компаній сягає 6 млрд грн

    У листопаді стало відомо, що відкрито ще одну кримінальну справу проти екс-міністра Клименка.

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    обшук Київ нерухомість Олександр Клименко
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