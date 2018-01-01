Під час обшуків у «квартирі Клименка» виявили вироби Faberge (фото)

Попередньо, вироби ідентифіковані як вироби художнього та ювелірного мистецтва

Під час обшуків у квартирі, яку приписують екс-міністру доходів і зброів Олександру Клименка, представники Агентства з розшуку та менеджменту активів виявили ювелірні вироби, зокрема вироби Faberge. Про це повідомляє прес-службу Агенства. «Враховуючи суспільний інтерес до подій, які мали місце під час передачі



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Вартість виробів наразі встановлюється

Попередньо, вироби ідентифіковані як вироби художнього та ювелірного мистецтва

Під час обшуків у квартирі, яку приписують екс-міністру доходів і зброів Олександру Клименка, представники Агентства з розшуку та менеджменту активів виявили ювелірні вироби, зокрема вироби Faberge.

Про це повідомляє прес-службу Агенства.

«Враховуючи суспільний інтерес до подій, які мали місце під час передачі в управління квартири в одному з житлових комплексів міста Києва за адресою: бульвар Тараса Шевченка, будинок 27 Б, кв. 32, Національне агентство інформує, що під час приймання-передачі в управління квартири працівниками Національного агентства, Головної військової прокуратури ГПУ та Національної поліції, було виявлено чисельні об’єкти рухомого майна», — зазначається у повідомленні.

Попередньо, вони ідентифіковані як вироби художнього та ювелірного мистецтва.

«Наразі вживаються заходи щодо уточнення походження цих об’єктів, їхньої художньої цінності та комерційної вартості», - резюмували в Агентстві з розшуку та менеджменту активів.

Нагадаємо, співробітники Національного агентства з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, попри спротив 23 січня прийняли в управління квартиру в одному з житлових комплексів Києва

Низка ЗМІ з посиланням на джерела повідомляє, що йдеться про квартиру міністра доходів і зборів часів президентства Януковича Олександра Клименка.

Нагадаємо, наприкінці липня 2017 року Генеральна прокуратура повідомила, що сума арештованого майна Клименка та його афілійованих компаній сягає 6 млрд грн.

У листопаді стало відомо, що відкрито ще одну кримінальну справу проти екс-міністра Клименка.