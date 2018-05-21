Гроші Януковича і його Сім'ї: що з ними сталося?

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Хто реальний власник Межигір'я? Чи має Сім'я Януковича шанси повернути собі накопичені статки?

Гроші Януковича - де вони? Багатомільйонні активи, пов’язані з Януковичем та його оточенням, фігурують у різних кримінальних провадженнях. Та чи зможе Україна повернути собі награбоване?

Хто нині управляє цими статками? І чому громадські активісти б'ють на сполох? Хто реальний власник Межигір'я? Чи має Сім'я Януковича шанси повернути собі накопичені статки? Розповідаємо про активи Януковича та їхній нинішній стан.

Центр протидії корупції каже: в Україні нема жодного вироку суду стосовно високопосадовців часів Януковича, стосовно близьких соратників Януковича, який би визнав їх винними в корупції, в організованій злочинності. Це не лише сам екс-президент, але і його син Олександр Янукович, і наближений до них екс-міністр доходів і зборів Олександр Клименко.

Джерело: Deutsche Welle