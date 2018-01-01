До редакції «Вести» прийшли через вилучене у Клименка майно – прокуратура

Суд зобов'язав передати три поверхи у Gulliver Нацагентству з управління активами

До редакції газети «Вести» у бізнес-центр Gulliver правоохоронці прибули для виконання рішення суду про передачу приміщення в управління Нацагентства з управління активами Про це повідомив слідчий з особливо важливих справ Головної військової прокуратури Віталій Опанасенко, передає «Укрінформ». За його словами, 31, 32 та



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Суд зобов'язав передати три поверхи у Gulliver Нацагентству з управління активами

До редакції газети «Вести» у бізнес-центр Gulliver правоохоронці прибули для виконання рішення суду про передачу приміщення в управління Нацагентства з управління активами

Про це повідомив слідчий з особливо важливих справ Головної військової прокуратури Віталій Опанасенко, передає «Укрінформ».

За його словами, 31, 32 та 33 у Gulliver належать ТОВ «Юнісон групп». Ця нерухомість була заарештована у справі проти екс-міністра доходів та зборів Олександра Клименка.

«У нас є на руках рішення суду, яке зобов'язує передати три поверхи у Gulliver Нацагентству з управління активами. Сьогодні це було зроблено», - наголосив він.

За словами Опанасенка, раніше представники Головної військової прокуратури та Нацагентства з управління активами неодноразово намагалися виконати рішення суду, однак невідомі люди в масках їм перешкоджали.

«Тому сьогодні спільно з працівниками поліції ми зайшли до приміщень і передали їх в управління АРМА. Таким чином ми виконали норму закону. У подальшому, якщо медіа-холдинг «Вести» бажає знаходитися на 32 поверсі, вони можуть укласти відповідний договір оренди з компанією-управителем», - додав слідчий.

Нагадаємо, 8 лютого редакція газети «Вести» стверджувала, що силовики прийшли з обшуками до них в офіс, який розташований у Gulliver.

Раніше, 3 лютого, невідомі не віддавали Нацагентству з повернення активів вилучені у Клименка три поверхи в Gulliver.

Нагадаємо, у липні у Києві та Одесі пройшло понад 100 обшуків у пов'язаних з екс-міністром доходів і зборів Олександром Клименком компаніях, а також у проросійському медіа-холдингу «Вєсті».

Повідомлялося, що пов'язана із Клименком група компаній «Юнісон» купила на «відмиті» $778 млн елітну нерухомість, землю та утримувала медіахолдинг «Вести».

Згідно даних ГПУ, Клименко вивів з державного бюджету суму еквівалентну $12 млрд. Таким чином, він вкрав у кожного українця по 300$.

25 січня Нацагентство з повернення активів за один день прийняли в управління 11 елітних квартир і 15 машиномісць, конфіскованих у Клименка.