США намагалися врятувати Брюссельську декларацію НАТО від Трампа



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Донадьд Трамп на саміті НАТО в Брюсселі

Положення комюніке були погоджені 6 липня 2018 року

Видання The New York Times повідомляє про те, що представники адміністрації Дональда Трампа намагалися попередити повторення на Брюссельському саміті НАТО такого ж розвитку подій, який мав місце на саміті G7 в Канаді. Тоді 45 президент США відмовився підтримати заключне комюніке саміту провідних демократичних держав світу.

Як наслідок, радник президента США із національної безпеки Джон Болтон керував процесом, який мав не допустити подібного розвитку подій на останньому саміті Північноатлантичного Альянсу. Перш за все адміністрація Дональда Трампа сприяла тому, щоб всі положення заключного комюніке саміту НАТО були погоджені іще до його початку. Відповідна вимога була передана Джоном Болтоном через постійного представника США при Альянсі Кей Бейлі Хатчісон.

Після цього 4 липня 2018 року на засіданні постійних представників держав-членів НАТО генсек Єнс Столтенберг переконав послів припинити практику боротьби до останнього за формулювання заключної декларації саміту Альянсу. Як наслідок, всі формулювання були готові 6 липня 2018 року.

The New York Times повідомляє про те, що уникнути сценарію саміту G7 в Канаді хотіли також Державний секретар США Майк Помпео і Міністр оборони Джеймс Меттіс. Тому заключне комюніке останнього саміту НАТО було готове іще до від’їзду Дональда Трампа із США для участі в цьому заході.

На відміну від Варшавського саміту 2016 року, коли Барак Обама особисто аналізував і затверджував останні зміни до текст комюніке, Дональду Трампу пояснили лише загальні положення ключових домовленостей. Саме ж комюніке Брюссельського саміту НАТО складалося із 79 пунктів і займало 23 сторінки.

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