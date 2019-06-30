США не запроваджуватимуть санкції проти Туреччини через російські С-400 - Ердоган



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Ердоган і Трамп зустрілися на полях саміту Великої двадцятки

Президенти США і Туреччини обговорили ймовірність запровадження санкцій через придбання Анкарою російських зенітно-ракетних комплексів

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган висловив переконання, що Сполучені Штати не запроваджуватимуть санкції проти Туреччини.

Про це Ердоган заявив у суботу, 29 червня, після зустрічі з президентом США Дональдом Трампом, що відбулася на полях саміту Великої двадцятки (G20) в японському місті Осака.

Як повідомляє DW, йдеться про висловленні раніше американцями застереження щодо можливої відповіді Вашингтона на придбання Анкарою російських зенітно-ракетних комплексів (ЗРК) С-400 «Тріумф».

«Він (Дональд Трамп. - ред.) особисто пообіцяв мені, що цього (запровадження Сполученими Штатами санкцій проти Туреччини. - Ред.) не станеться», - розповів Ердоган.

Нагадаємо, раніше президент Туреччини повідомив, що угода щодо придбання в Росії С-400 вже відбулася.

Ці поставки можуть дуже загострити відносини Анкари з Вашингтоном. США протягом декількох місяців намагалися переконати Туреччину в тому, що покупка С-400, несумісних з системами, що стоять на озброєнні країн НАТО, є необережним кроком.