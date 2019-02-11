США почнуть виводити війська із Сирії у найближчі тижні



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Очільник Центрального командування США генерал Джозеф Вотель заявив про те, що американські наземні сили можуть почати виводити із Сирії протягом наступним декількох тижнів. Про це повідомляє інформаційне агентство Reuters.

При цьому конкретний час, як наголосив американський генерал, буде залежати від ситуації в країні. Джозеф Вотель заявив, що ситуація із виведенням сил після початку виведення техніки відбувається таким чином і з такою швидкістю як Вашингтон і хотів би. Командуючий Центрального командування нагадав, що процес виведення персоналу легший чим виведення техніки. А тому логічно, що США спочатку займалися виведенням непотрібного обладнання і озброєння. Для цього до Сирії направили додаткову кількість американських солдат.

Відповідні заяви Джозеф Вотель зробив в рамках турне по Близькому Сходу. Він однак відмовився називати конкретну дату, коли має завершитися виведення американських сил із Сирії. Очікується що це може відбутися до кінця березня або протягом квітня 2019 року.

За словами керівника Центрального командування США мова не йде про виведення американських сил із Сирії до Іраку, де на сьогодні перебуває до 5 тисяч бійців армії США.