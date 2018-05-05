США попередили своїх громадян про небезпеку терактів у Фінляндії і Швеції

Офіційний Вашингтон побоюється переслідувань саме громадян США

Посольства США у Фінляндії та Швеції попередили своїх громадян про ймовірність терористичних загроз у цих країнах. Про це написав у Twitter начальник управління Департаменту консульської служби МЗС України Василь Кирилич. Посольства США у Фінляндії та Швеції попереджають співвітчизників про ймовірні терористичні загрози в цих країнах.



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Фото: Василь Кирилич Стокгольм

Офіційний Вашингтон побоюється переслідувань саме громадян США

Посольства США у Фінляндії та Швеції попередили своїх громадян про ймовірність терористичних загроз у цих країнах. Про це написав у Twitter начальник управління Департаменту консульської служби МЗС України Василь Кирилич.

Посольства США у Фінляндії та Швеції попереджають співвітчизників про ймовірні терористичні загрози в цих країнах. https://t.co/CyGGhXvo4L pic.twitter.com/0F3GWZDv7e — Vasyl Kyrylych (@VasylKyrylych) 5 травня 2018 р.

У повідомленні на сайті посольства США у Фінляндії йдеться про наступне:

«Уряд США все ще стурбований тим, що терористи намагаються нападати на громадян США, зокрема дітей. Терористи можуть використовувати різноманітні тактики, такі як насильницькі напади та викрадення людей. В минулому вони використовували ножі, воннепальну зброю та транспортні засоби для наїзду. Вони можуть мати на меті напади на школи, лікарні, церкви, туристичні місця, транспортні вузли та інші громадські місця».

Державний департамент США опублікував рекомендації для американців стосовно стану безпеки у різних країнах, зокрема до України радять подорожувати з «підвищеною обережністю», нагадує «Громадське».