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    Польща хоче ще більше санкцій для Росії - Дуда

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    Анджей Дуда підкреслив, що гинуть люди, і є величезне занепокоєння щодо безпеки, відтак потрібно зробити все можливе, щоб проблему було розв&rsquo;язано - Польща хоче ще більше санкцій для Росії - Дуда
    Анджей Дуда підкреслив, що гинуть люди, і є величезне занепокоєння щодо безпеки, відтак потрібно зробити все можливе, щоб проблему було розв’язано

    Президент Польщі наголосив, що Росія в Україні є «агресором, і вкотре порушено міжнародне право і угоди, підписані між Росією та Україною, зокрема про судноплавство в Азовському морі»

    Польща підтримає міжнародні ініціативи щодо розширення санкцій проти Росії за її агресивні дії проти українців у Керченській протоці, якщо такі пропозиції з’являться на порядку денному. Про це заявив президент Польщі Анджей Дуда, інформує РАР.

    За словами Дуди, якщо будуть такі міжнародні ініціативи, і якщо вони з’являтимуться, як наприклад, питання подальших санкцій, Польща без сумніву включатиметься в ці ініціативи, оскільки ми готові на будь-які дії, що призведуть до завершення цього конфлікту.

    Президент Польщі підкреслив, що гинуть люди і є величезне занепокоєння щодо безпеки, відтак потрібно зробити все можливе щоб проблему було розв’язано.

    Дуда підкреслив: немає жодного сумніву, що Росія в Україні є «агресором, і вкотре порушено міжнародне право і угоди, підписані між Росією та Україною, зокрема про судноплавство в Азовському морі».

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    «Закликаємо до дотримання міжнародного права. Українські моряки, яких взяли в полон російські війська, мають бути звільнені, Росія також має повернути Україні затримані кораблі», - наголосив Дуда.

    Як повідомлялося раніше, захоплених російськими окупантами українських військових моряків привозять до Київського районного суду Сімферополя, де їм мають обрати «запобіжний захід».

    ЗМІ опублікували список імен 18-ти українських військових моряків, які перебували на бортах кораблів «Бердянськ», «Нікополь» і «Яни Капу», які Росія затримала в Керченській протоці.

    Нагадаємо, 26 листопада народні депутати підтримали указ президента Петра Порошенка №9338 щодо запровадження воєнного стану в Україні.

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