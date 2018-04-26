США провели успішне випробування міжконтинентальної балістичної ракети

ВПС США вперше провели тестовий пуск Minuteman III цього року

Військово-повітряні сили США провели успішне тестове випробування міжконтинентальної балістичної ракети (МБР) із бази на півдні Каліфорнії. Про це повідомляє видання Associated Press. Відповідна МБР Minuteman III із неозброєними бойовими блоками була запущена із бази Ванденберг. Даний запуск був першим в 2018 році. Запланований на лютий 2018



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ВПС США вперше провели тестовий пуск Minuteman III цього року

Військово-повітряні сили США провели успішне тестове випробування міжконтинентальної балістичної ракети (МБР) із бази на півдні Каліфорнії. Про це повідомляє видання Associated Press.

Відповідна МБР Minuteman III із неозброєними бойовими блоками була запущена із бази Ванденберг. Даний запуск був першим в 2018 році. Запланований на лютий 2018 року запуск Minuteman III було відкладено.

Попереднє тестування відбулося в серпні 2017 року. Дані запуски проводяться для підтвердження технічно-тактичних характеристик ракет.

Бойові блоки ракети, які стартують із бази Ванденберг, завжди приземляються в центральній частині Тихого океану.