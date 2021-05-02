Майже 530 тисяч жителів окупованих районів Донбасу отримали російські паспорти

На Донбасі за два роки видали 527 тисяч російських паспортів

Вони набувають громадянства за спрощеною процедурою

Майже 530 тисяч жителів окупованих районів Донецької та Луганської областей за два роки отримали російське громадянство в спрощеному порядку. Про це федеральному агентству ТАСС повідомили в прес-центрі МВС Росії.

«Із початку реалізації указу президента РФ від 24 квітня 2019 року громадянства РФ набули більш 527 тисяч осіб, які постійно проживають на територіях окремих районів Донецької та Луганської областей України», – ідеться в повідомленні.

За даними російського МВС, майже 2 тисячі жителів ОРДЛО в набутті російського громадянства відмовили. Так, 40% заяв було відхилено у зв’язку з тим, що люди мали обмеження на в’їзд в Росію через адміністративне видворення, депортації, реадмісію або у зв’язку з прийнятим щодо них рішення про небажаність перебування в РФ.

Раніше міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що недостатньо жорстка реакція на паспортизацію Росією жителів окупованих районів Донбасу є помилкою партнерів України. У результаті цього, наголосив міністр, Росія отримала можливість заявляти про своє право «захищати» Донбас, оскільки там проживають громадяни РФ.

Раніше Дмитро Кулеба підтримав рішення Європарламенту про схвалення резолюції щодо Росії. Резолюція закликає вжити щодо Росії низки заходів у разі її вторгнення в Україну.

Також глава МЗС РФ Сергій Лавров прокоментував можливість створення у Росії аналога SWIFT.

26 квітня найбільша фракція Європейського парламенту – Європейська народна партія – запропонувала відключити Росію від SWIFT.

SWIFT – міжнародна система передачі інформації та здійснення платежів між банками. До неї підключено понад 11 тисяч великих організацій у 200 країнах. Росія на сьогодні є одним з найактивніших учасників системи.