МЗС: Комітет Ради Європи ухвалив документ, який має сприяти деокупації Криму

На фото російські окупанти в Криму у 2014 році

У документі засуджується окупація півострова РФ та констатується суттєве порушення державою-окупантом прав людини в Криму

Комітет міністрів Ради Європи ухвалив рішення щодо ситуації з правами людини в окупованому Росією Криму. Про це повідомляє пресслужба МЗС.

«МЗС України вітає ухвалення Комітетом міністрів Ради Європи 11 травня 2021 року ініційованого Україною рішення «Ситуація з правами людини в Автономній Республіці Крим та місті Севастополь (Україна)», – йдеться у коментарі.

Як зазначили у відомстві, у документі засуджується окупація півострова РФ, що підриває норми міжнародного права й принципи Ради Європи, та констатується суттєве порушення державою-окупантом прав людини в Криму.

«Комітет міністрів Ради Європи вкотре підтвердив незмінність позиції стосовно підтримки незалежності й суверенітету нашої держави та закликав Російську Федерацію відновити територіальну цілісність України у її міжнародно визнаних кордонах. Ухвалення зазначеного рішення підтвердило, що питання Криму і надалі перебуватиме у центрі посиленої уваги Комітету міністрів – головного керівного органу цієї Організації», – зазначили у МЗС.

Повідомляється, що у рішенні міститься заклик до РФ звільнити усіх незаконно утримуваних громадян України, а також зняти незаконну заборону на діяльність Меджлісу кримськотатарського народу.

У МЗС додали, що у рішенні міститься звернення до комісара Ради Європи з прав людини щодо здійснення на постійній основі моніторингу ситуації на окупованому півострові. Передбачено також представлення генеральним секретарем Ради Європи на розгляд Комітету міністрів, щонайменше раз на рік, доповідей щодо ситуації у Криму.

«У цьому контексті принциповою залишається позиція щодо надання Росією повного та безперешкодного доступу до території окупованого Криму правозахисним механізмам Ради Європи для здійснення ними моніторингової діяльності відповідно до норм міжнародного права і поваги до суверенітету і територіальної цілісності нашої держави з належним урахуванням українського законодавства та статусу Криму як тимчасово окупованої території України», – зауважили в МЗС.

Українські дипломати наголошують, що це рішення стало вже другим комплексним документом Комітету міністрів РЄ, що присвячений виключно кримській проблематиці.

Як зазначають в МЗС, ухвалений документ посилює політику міжнародної спільноти щодо невизнання спроби анексії Криму та сприятиме, зокрема, реалізації української ініціативи зі створення Кримської платформи, а у перспективі – деокупації Автономної Республіки Крим та міста Севастополь.

«Україна вдячна країнам, які підтримали рішення, що стало суттєвим внеском Ради Європи у забезпечення демократичної безпеки та стабільності на Європейському континенті, а також захист засадничих цінностей та принципів цієї Організації – захисту прав людини, демократії та верховенства права», – додали в МЗС.

До слова, прокуратура розслідує 70 фактів злочинних дій щодо культурних цінностей в окупованому Криму.