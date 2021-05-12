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    МЗС: Комітет Ради Європи ухвалив документ, який має сприяти деокупації Криму

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    Комітет міністрів Ради Європи закликав Російську Федерацію відновити територіальну цілісність України у її міжнародно визнаних кордонах - МЗС: Комітет Ради Європи ухвалив документ, який має сприяти деокупації Криму
    Комітет міністрів Ради Європи закликав Російську Федерацію відновити територіальну цілісність України у її міжнародно визнаних кордонах
    На фото російські окупанти в Криму у 2014 році

    У документі засуджується окупація півострова РФ та констатується суттєве порушення державою-окупантом прав людини в Криму

    Комітет міністрів Ради Європи ухвалив рішення щодо ситуації з правами людини в окупованому Росією Криму. Про це повідомляє пресслужба МЗС.

    «МЗС України вітає ухвалення Комітетом міністрів Ради Європи 11 травня 2021 року ініційованого Україною рішення «Ситуація з правами людини в Автономній Республіці Крим та місті Севастополь (Україна)», – йдеться у коментарі.

    Як зазначили у відомстві, у документі засуджується окупація півострова РФ, що підриває норми міжнародного права й принципи Ради Європи, та констатується суттєве порушення державою-окупантом прав людини в Криму.

    «Комітет міністрів Ради Європи вкотре підтвердив незмінність позиції стосовно підтримки незалежності й суверенітету нашої держави та закликав Російську Федерацію відновити територіальну цілісність України у її міжнародно визнаних кордонах. Ухвалення зазначеного рішення підтвердило, що питання Криму і надалі перебуватиме у центрі посиленої уваги Комітету міністрів – головного керівного органу цієї Організації», – зазначили у МЗС.

    Повідомляється, що у рішенні міститься заклик до РФ звільнити усіх незаконно утримуваних громадян України, а також зняти незаконну заборону на діяльність Меджлісу кримськотатарського народу.

    У МЗС додали, що у рішенні міститься звернення до комісара Ради Європи з прав людини щодо здійснення на постійній основі моніторингу ситуації на окупованому півострові. Передбачено також представлення генеральним секретарем Ради Європи на розгляд Комітету міністрів, щонайменше раз на рік, доповідей щодо ситуації у Криму.

    «У цьому контексті принциповою залишається позиція щодо надання Росією повного та безперешкодного доступу до території окупованого Криму правозахисним механізмам Ради Європи для здійснення ними моніторингової діяльності відповідно до норм міжнародного права і поваги до суверенітету і територіальної цілісності нашої держави з належним урахуванням українського законодавства та статусу Криму як тимчасово окупованої території України», – зауважили в МЗС.

    Українські дипломати наголошують, що це рішення стало вже другим комплексним документом Комітету міністрів РЄ, що присвячений виключно кримській проблематиці.

    Як зазначають в МЗС, ухвалений документ посилює політику міжнародної спільноти щодо невизнання спроби анексії Криму та сприятиме, зокрема, реалізації української ініціативи зі створення Кримської платформи, а у перспективі – деокупації Автономної Республіки Крим та міста Севастополь.

    «Україна вдячна країнам, які підтримали рішення, що стало суттєвим внеском Ради Європи у забезпечення демократичної безпеки та стабільності на Європейському континенті, а також захист засадничих цінностей та принципів цієї Організації – захисту прав людини, демократії та верховенства права», – додали в МЗС.

    До слова, прокуратура розслідує 70 фактів злочинних дій щодо культурних цінностей в окупованому Криму.

    Теги: МЗС ЄС Крим Росія окупанти Севастополь політика Україна окупація
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