Росія хоче взяти Азовське море під контроль – Кулеба

Україна задіює всі політичні та юридичні інструменти, але силу можна зупинити тільки силою

Загроза дестабілізації з боку Російської Федерації в Азовському морі залишається безпрецедентно великою. Про це міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба сказав в інтерв’ю Радіо Свобода.

«Перекидання кораблів з Каспійського моря в Азов – це і суттєва безпекова загроза, і в принципі крок до взяття цього морського простору під контроль. Тому всі інструменти, які в нас є, задіяні. Але знову ж таки це юридичні і політичні інструменти. На жаль, життя показує, що іноді силу можна зупинити тільки силою», – наголосив він.

Нагадаємо, всередині квітня загін кораблів Каспійської флотилії Російської Федерації перебазувався у води Чорного моря. Загін складався з 15 кораблів Каспійської флотилії. Зокрема, там було три артилерійських, вісім десантних катерів, а також судна забезпечення.

Також Російська Федерація оголосила про закриття до кінця жовтня доступу до трьох районів Чорного моря біля берегів окупованого Криму, в тому числі ділянки акваторії уздовж узбережжя між Севастополем і Гурзуфом, району біля берегів Керченського півострова на траверзі Опукського природного заповідника та ділянки біля західного краю Криму. Заходи пояснюються проведенням військових навчань.

Понад пів сотні російських винищувачів, бомбардувальників і штурмовиків візьмуть участь у навчаннях над акваторією Чорного моря. У навчаннях задіють літаки оперативно-тактичної авіації об'єднання ВПС і ППО і морської авіації Чорноморського флоту: винищувачі Су-27СМ і Су-30СМ, бомбардувальники Су-24М і Су-34 і штурмовики Су-25см3. Зазначається, що літаки запустять ракети і виконають бомбометання по морських цілях.

Також представник держдепартаменту США Нед Прайс в своїй письмовій заяві висловив «глибоку стурбованість» даною забороною, також звинувативши РФ у створенні перешкод роботі українських портів в Азовському морі.