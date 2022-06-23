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    Новини

    США виділили новий транш допомоги Україні на $450 млн

    ЗСУ отримають більше Himars - США виділили новий транш допомоги Україні на $450 млн
    ЗСУ отримають більше Himars
    фото з відкритих джерел

    Пакет військової допомоги містить реактивні системи залпового вогню, артилерійські боєприпаси, патрульні катери тощо

    Адміністрація президента США Джо Байдена оголосила про виділення додаткового пакету військової допомоги Україні на $450 млн. Про це повідомив спікер Пентагону Джон Кірбі.

    «Сполучені Штати анонсують додаткові $450 млн військової допомоги як частину нашого зобов'язання у допомозі Україні захистити свою демократію перед неспровокованою агресією Росії», – зазначив він.

    За його словами, пакет військової допомоги включає зброю та військове обладнання, включаючи нові високомобільні артилерійські ракетні системи Himars, десятки тисяч боєприпасів для артилерії, яка вже була поставлена в Україну, а також патрульні кораблі для захисту українського узбережжя та водних шляхів.

    Нагадаємо, сьогодні стало відомо, що США готують новий пакет військової допомоги Україні.

    Також США виділять Україні прокурора для боротьби з корупцією.

    Раніше американський генерал заявив, що Україна отримує зброї більше, ніж просить.

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    Теги: росія окупанти Адміністрація Президента США війна Україна боєприпаси окупація #stoprussia
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    США виділили новий транш допомоги Україні на $450 млн