США виділили новий транш допомоги Україні на $450 млн

Пакет військової допомоги містить реактивні системи залпового вогню, артилерійські боєприпаси, патрульні катери тощо

Адміністрація президента США Джо Байдена оголосила про виділення додаткового пакету військової допомоги Україні на $450 млн. Про це повідомив спікер Пентагону Джон Кірбі.

«Сполучені Штати анонсують додаткові $450 млн військової допомоги як частину нашого зобов'язання у допомозі Україні захистити свою демократію перед неспровокованою агресією Росії», – зазначив він.

За його словами, пакет військової допомоги включає зброю та військове обладнання, включаючи нові високомобільні артилерійські ракетні системи Himars, десятки тисяч боєприпасів для артилерії, яка вже була поставлена в Україну, а також патрульні кораблі для захисту українського узбережжя та водних шляхів.

Нагадаємо, сьогодні стало відомо, що США готують новий пакет військової допомоги Україні.

Також США виділять Україні прокурора для боротьби з корупцією.

Раніше американський генерал заявив, що Україна отримує зброї більше, ніж просить.

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