США готують новий пакет військової допомоги Україні

Білий дім може оголосити 23 червня про новий пакет допомоги Україні

Новий пакет американської допомоги включатиме додаткові високомобільні артилерійські ракетні системи

Адміністрація президента США Джо Байдена планує сьогодні, 23 червня, оголосити про виділення нового пакету військової допомоги Україні на $500 млн. Про це повідомляє CNN із посиланням на представника Білого дому.

«Очікується, що новий пакет включатиме додаткові високомобільні артилерійські ракетні системи (Himars), а також артилерійські боєприпаси. Передбачається, що загальна сума пакету не перевищуватиме $500 мільйонів», – розповів чиновник.

У Білому домі зазначають, що поки не можуть розкрити подробиці або підтвердити виділення цієї допомоги.

Але в адміністрації Байдена заявляють, що Сполучені Штати продовжуватимуть регулярно надавати Україні допомогу у сфері безпеки й оборони.

Сьогодні стало відомо, що перші системи Himars вже прибули в Україну.

На сьогодні Україна потребує більше важкого озброєння: високоточні ракети, ППО та реактивні системи залпового вогню MLRS.

Як повідомлялося, США передадуть Україні системи ППО Patriot, що допоможуть закрити небо. До слова, про необхідність розміщення зенітних ракетних комплексів Patriot на території України голова Офісу президента Андрій Єрмак заявляв у інтерв’ю журналу Time ще у квітні минулого року.