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    Політика

    Конгрес США розгляне законопроєкт про підготовку українських льотчиків

    Конгрес США розгляне законопроєкт про підготовку українських льотчиків
    фото з відкритих джерел

    У разі ухвалення законопроєкту, льотчиків навчатимуть на літаках НАТО

    До Конгресу Сполучених Штатів внесли законопроєкт про підготовку українських пілотів і членів екіпажів на літаках F-15, F-16 та інших повітряних суднах. Про це повідомив конгресмен ветеранів ВПС США Адам Кінзінгер в Twitter.

    «Ці чоловіки – пілоти ВПС України. Багато людей думали, що вийдуть з бою в перший день, але вони все ще там. Я вніс законопроєкт про навчання їх на літаках НАТО, щоб вони могли перейти на F-16», – написав він.

    Як повідомлялося, поліція Маямі зібрала зброю в американців на потреби ЗСУ.

    До слова, новий пакет американської військової допомоги включає: додаткову артилерію, озброєння берегової оборони, боєприпаси для артилерії та передових ракетних систем.

    Нагадаємо, 15 червня Білий дім оголосив про нову військову допомогу Україні на суму приблизно $1 млрд, включно із протикорабельними ракетними системами, артилерійськими ракетами та снарядами для гаубиць.

    Теги: росія окупанти США НАТО війна літак навчання Україна боєприпаси озброєння льотчик окупація #stoprussia
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    Конгрес США розгляне законопроєкт про підготовку українських льотчиків