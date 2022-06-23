Конгрес США розгляне законопроєкт про підготовку українських льотчиків

У разі ухвалення законопроєкту, льотчиків навчатимуть на літаках НАТО

До Конгресу Сполучених Штатів внесли законопроєкт про підготовку українських пілотів і членів екіпажів на літаках F-15, F-16 та інших повітряних суднах. Про це повідомив конгресмен ветеранів ВПС США Адам Кінзінгер в Twitter.

«Ці чоловіки – пілоти ВПС України. Багато людей думали, що вийдуть з бою в перший день, але вони все ще там. Я вніс законопроєкт про навчання їх на літаках НАТО, щоб вони могли перейти на F-16», – написав він.

When pilots talk stuff….



These men are pilots in the Air Force of #Ukraine. Many people thought they’d be out of the fight on day one… but their STILL at it. I’ve introduced a bill to train them on NATO jets, so they can transition to the F-16. #SlavaUkrainii pic.twitter.com/7swVFKUcsK — Adam Kinzinger (@AdamKinzinger) June 22, 2022

Як повідомлялося, поліція Маямі зібрала зброю в американців на потреби ЗСУ.

До слова, новий пакет американської військової допомоги включає: додаткову артилерію, озброєння берегової оборони, боєприпаси для артилерії та передових ракетних систем.

Нагадаємо, 15 червня Білий дім оголосив про нову військову допомогу Україні на суму приблизно $1 млрд, включно із протикорабельними ракетними системами, артилерійськими ракетами та снарядами для гаубиць.