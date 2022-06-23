Лідери G7 і НАТО приготували РФ сюрпризи

Світові лідери посилюватимуть тиск на Росію – Reuters

Лідери країн «Великої сімки» і Північноатлантичного альянсу мають намір в ході майбутніх самітів працювати над посиленням тиску на Росію через її вторгнення в Україну, підкреслюючи при цьому свою стурбованість із приводу позиції Китаю. Про це повідомляє Reuters.

«Війна Росії проти України активізувала наші партнерські відносини по всьому світу», – заявив високопоставлений чиновник в США.

За його словами, нова Стратегічна концепція, яку повинні схвалити керівники НАТО, буде спрямована на усунення загроз, що виходять як від Росії, так і від Китаю.

Напередодні Велика сімка зробила важливу заяву стосовно Лукашенка. Наймогутніші країни світу нагадали білоруському диктатору, що він також є учасником війни проти України.

Нагадаємо, Зеленського запросили на саміти НАТО та Великої сімки. Президент наголосив, що прийняв обидва запрошення.

Крім того, раніше Велика сімка звинуватила Путіна у продовольчій атаці на увесь світ: деталі.

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