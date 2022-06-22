США назвали суму щомісячних витрат України на війну

Україні не вистачить $7,5 млрд, які адміністрація США готує виділити як допомогу

Війна з Росією коштує Україні $5-6 мільярдів на місяць. Про це у вівторок, 21 червня, заявила глава Агентства США з міжнародного розвитку (USAID) Саманта Пауер, пише DW.

У розмові з президентом Групи Світового банку Девідом Малпасом глава USAID назвала ці витрати «приголомшливими» і зазначила, що Україні не вистачить $7,5 млрд, які адміністрація США готується виділити як допомогу на покриття військових витрат.

«Ми знаємо, що цих грошей не вистачить, ми знаємо, що надалі буде потрібна ще більша пряма бюджетна підтримка», – сказала Саманта Пауер.

Також вона заявила, що Путін перетворює глобальний голод на зброю і використовує дезінформацію, намагаючись переконати країни, що розвиваються, що причиною їхніх проблем з продуктами харчування є санкції (західних країн проти РФ. – ред.), а не дії самої Росії, що включають блокаду українського продуктового експорту.

Як раніше повідомлялося, США можуть обговорити списання зовнішнього боргу України.

Відновлення України коштуватиме $1,1 трильйона, вважає очільник Європейського інвестиційного банку Вернер Хойєр.