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  4. США назвали суму щомісячних витрат України на війну
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    Економіка

    США назвали суму щомісячних витрат України на війну

    Війна в Україні завдає сильних збитків по кинеші країни - США назвали суму щомісячних витрат України на війну
    Війна в Україні завдає сильних збитків по кинеші країни
    фото з відкритих джерел

    Україні не вистачить $7,5 млрд, які адміністрація США готує виділити як допомогу

    Війна з Росією коштує Україні $5-6 мільярдів на місяць. Про це у вівторок, 21 червня, заявила глава Агентства США з міжнародного розвитку (USAID) Саманта Пауер, пише DW.

    У розмові з президентом Групи Світового банку Девідом Малпасом глава USAID назвала ці витрати «приголомшливими» і зазначила, що Україні не вистачить $7,5 млрд, які адміністрація США готується виділити як допомогу на покриття військових витрат.

    «Ми знаємо, що цих грошей не вистачить, ми знаємо, що надалі буде потрібна ще більша пряма бюджетна підтримка», – сказала Саманта Пауер.

    Також вона заявила, що Путін перетворює глобальний голод на зброю і використовує дезінформацію, намагаючись переконати країни, що розвиваються, що причиною їхніх проблем з продуктами харчування є санкції (західних країн проти РФ. – ред.), а не дії самої Росії, що включають блокаду українського продуктового експорту.

    Як раніше повідомлялося, США можуть обговорити списання зовнішнього боргу України.

    Відновлення України коштуватиме $1,1 трильйона, вважає очільник Європейського інвестиційного банку Вернер Хойєр.

    Теги: росія окупанти США війна гроші фінансування Україна окупація #stoprussia
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    США назвали суму щомісячних витрат України на війну