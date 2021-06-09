Франція відкриває кордони: які умови для українських туристів

Вакциновані українці зможуть в’їхати до Франції за наявності негативного тесту, зробленого не пізніше як за 72 годин до поїздки

Україна потрапила до помаранчевої зони

У середу, 9 червня, Франція відкрила кордони для подорожей. Про це повідомляється на сайту уряду Франції

Згідно з постановою, країни світу розділили на 3 зони за рівнем епідеміологічної небезпеки: зелену, помаранчеву і червону. За ними й визначають можливість та умови в’їзду іноземців.

Україну наразі віднесли до помаранчевої зони. Подібні місця вважають зоною поширення небезпечних штамів, оскільки ситуація з Covid-19 залишається невизначеною. Такими уряд Франції визначив більшість країн світу.

Україна потрапила до помаранчевої зони

Вже вакциновані українці зможуть в’їхати до Франції за наявності негативного тесту, зробленого не пізніше як за 72 годин до поїздки, або антиген-тесту, зробленого не пізніше як за 48 годин.

Люди мають пройти повну вакцинацію однією з вакцин, затверджених регулятором ЄС. До них наразі належать препарати компаній Pfizer-BioNTech, Moderna, AstraZeneca і Johnson&Johnson. В Україні зараз використовують дві з них: Pfizer-BioNTech та AstraZeneca.

Крім цього, за поважної причини можуть впустити й невакцинованих людей, але з тестом.