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    Велотуристи з Німеччини, які думали, що Україна в ЄС, вже їдуть до Києва

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    &nbsp;Моріц Геллер (праворуч) та Моріс Ґебгард (ліворуч) у Польщі - Велотуристи з Німеччини, які думали, що Україна в ЄС, вже їдуть до Києва

     Моріц Геллер (праворуч) та Моріс Ґебгард (ліворуч) у Польщі

    Фото: dpa

    Німецькі веломандрівники розповіли, що українські прикордонники поводилися з ними коректно

    Двоє велотуристів із Німеччини, які думали, що Україна в ЄС і тому перетнули кордон незаконно, після цього вже законно в’їхали до України та рухаються у напрямку Києва.

    Як пише Deutsche Welle/DPA, про це повідомив один з мандрівників, 36-річний Моріц Геллер.

    За його словами, українські прикордонники відпустили його і напарника Моріса Ґебгарда за 24 години після затримання назад у Польщу, після чого велосипедисти в’їхали знову, вже через пункт пропуску.

    Він пояснив, що обоє не помітили, як перетнули кордон між Польщею та Україною.

    За словами Геллера, під час затримання і згодом прикордонники поводилися з ними коректно. Після повторного в’їзду в Україну вони зупинялися у Львові і рушили у напрямку Києва.

    Мандрівники обоє проживають у Дюссельдорфі і зараз здійснюють веломандрівку з Німеччини до Таїланду. Далі їхній маршрут пролягає через територію Росії.

    Нагадаємо, велотуристів затримали за незаконний перетин українського кордону минулого тижня.

    «Їхати з Польщі в Україну навпростець німці вирішили, адже думали, що наша країна входить в ЄС і перетинати кордон в пунктах пропуску не обов’язково», – розповіли у Держприкордонслужбі, повідомляючи про інцидент.

    Теги: прикордонники ЄС Київ Німеччина туризм Україна кордон мандрівка велосипедист
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    Велотуристи з Німеччини, які думали, що Україна в ЄС, вже їдуть до Києва