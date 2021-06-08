Мандрівки під час пандемії: Україна спростила перетин кордону

Для громадян України обов’язковою нормою при поверненні додому залишається самоізоляція, якої можна уникнути, пред’явивши негативний ПЛР-тест

Уряд розширив перелік документів, які дозволяють перетинати кордон України на в’їзд під час карантинних обмежень. Про це повідомив речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко.

«Якщо зараз умовою є наявність негативного ПЛР- тесту то від завтра перелік розширено до трьох документів: ПЛР-тест, експрес-тест на антиген або довідка про повну вакцинацію», – зазначив Демченко.

8 червня набула чинності постанова Кабінету міністрів від 2 червня 2021 № 583. Вже у середу норми цієї постанови будуть застосовуватися у пунктах пропуску.

Тепер при перетині кордону України іноземцям потрібно мати, крім полісу страхування, – негативний ПЛР-тест, або негативний експрес-тест, які проведено не більш, як за 72 години до перетинання державного кордону чи документ, що підтверджує отримання повного курсу вакцинації від Covid-19 вакцинами, включеними ВООЗ до переліку дозволених для використання у надзвичайних ситуаціях.

Для громадян України обов’язковою нормою при поверненні додому залишається самоізоляція, якої можна уникнути, пред’явивши негативний ПЛР-тест, експрес-тест (яким не більше 72 годин) або довідку про повну вакцинацію.

Довідки про тестування та вакцинацію не вимагаються від дітей до 12 років.

Нагадаємо, уряд дозволив громадянам України при наявності ПЛР-тесту або експрес-тесту на антиген не йти на самоізоляцію.