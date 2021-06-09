Україна «позеленіла»: у всіх областях діє єдина карантинна зона

У цій зоні діють найслабші карантинні обмеження

В Україні всі області перейшли в «зелену» зону карантину. У цій зоні діють найслабші карантинні обмеження. Про це повідомляє пресслужба МОЗ.

Згідно з даними МОЗ, вся Україна перейшла в «зелену» зону.

У цій зоні діють такі обмеження:

масковий режим у громадських будівлях,

масові заходи за участі більше 50 осіб,

кінотеатри та заклади культури з наповненістю не більше 50% місць у кожному окремому кінозалі або залі,

перевезення пасажирів тільки в межах сидячих місць,

відвідування закладів дошкільної, шкільної, позашкільної та спеціалізованої освіти, якщо на самоізоляції понад 50% дітей та персоналу закладу.

Нагадаємо, станом на ранок 9 червня в Україні зафіксовано 1 385 нових підтверджених випадків Covid-19, що на 217 менше, ніж за минулу добу. Серед них – 57 дітей та 74 медпрацівники. Найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (262), Київській (142), Харківській (87), Дніпропетровській (75) та Рівненській (75) областях.

Число нових випадків хвороби, оприлюднених протягом останнього тижня, знизилося на 33,5% після зниження на 31,1% тижнем раніше (рис.1). Зменшення тижневого числа нових позитивних тестів, що є випереджальним показником, ще стрімкіше – на 39,2% за останній тиждень і на 36,3% – тижнем раніше. Прискорилося зниження числа нових летальних випадків за датою оприлюднення. Їхня кількість зменшилася на 37,5% за останній тиждень проти зменшення на 16,6% тиждень тому та на 33,9% – два тижні тому.