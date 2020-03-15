США ввели санкції проти двох російських компаній



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У санкційний список потрапили 24 юридичних особи з Китаю, Ірану, Пакистану, ОАЕ і РФ

Міністерство торгівлі США ввів заборону для американських компаній на експорт товарів і послуг двом російським компаніям - «Техномар» і «Авілон».

Про це повідомляється на сайті Федерального реєстру США.

Компанії звинувачують діях «в порушення інтересів національної безпеки або зовнішньої політики Сполучених Штатів». Вони «в обхід ліцензійних вимог« закуповували американські товари для компанії Technopole, в свою чергу опинилася під санкціями США в 2016 році.

Тепер для ведення бізнесу з цими організаціями американські фірми повинні будуть отримувати особливий дозвіл мінторгу США.

У загальній складності в санкційний список потрапили 24 юридичних особи з Китаю, Ірану, Пакистану, ОАЕ і РФ.

Нагадаємо, 13 березня Рада Європейського союзу продовжила санкції проти Російської Федерації за агресію в Україні.