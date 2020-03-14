Коронавірус швидко захоплює Росію



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Громадяни, яким було поставлено діагнози, в останні два тижні відвідували Італію, Францію, Австрію, Німеччину, Іспанію, Польщу і Швейцарію

Серед хворих на коронавірус в Москві є троє неповнолітніх

У суботу, 14 березня, в Росії заявили про те, що за останню добу було зареєстровано 14 випадків коронавірусу Covid-19.

Про це йдеться в повідомленні місцевого оперативного штабу.

Загальна кількість випадків збільшилася до 59. У Москві число виявлених випадків короновірусу зросло до 33.

«За останню добу в Росії зареєстровано 14 випадків коронавірусної інфекції у громадян Російської Федерації, дев’ять – у Москві, 1 в Московській області, 1 в Санкт-Петербурзі, 2 в Кемеровській області, 1 в Калінінградській області», – йдеться в повідомленні оперативного штабу, опублікованому в суботу.

При цьому наголошується, що громадяни, яким було поставлено діагнози, в останні два тижні відвідували Італію, Францію, Австрію, Німеччину, Іспанію, Польщу і Швейцарію.

Також повідомляється, що серед хворих на коронавірус в Москві є троє неповнолітніх, з 10 березня було закрито класи цих учнів.

Як повідомлялося, з 12 березня в Україні запроваджено тритижневий карантин у навчальних закладах та низка інших обмежувальних заходів з протидії поширенню коронавірусної інфекції Covid-19.

На цей момент в Україні підтверджено 3 випадки коронавірусу. Серед них один летальний.

Відповідно до останніх даних, у світі підтверджено 145 374 випадків коронавірусу. Найбільша кількість заражених – у Китаї (80 973), Італії (17 660), Ірані (11 364), Південній Кореї (8 086), Іспанії (5 232). Зафіксовано 5 429 смертей від коронавірусної хвороби. Одужали 71 694 людини.

11 березня ВООЗ офіційно оголосила коронавірус Covid-19 глобальною пандемією.

Читайте також: