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    У світі

    Коронавірус швидко захоплює Росію

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    Громадяни, яким було поставлено діагнози, в останні два тижні відвідували Італію, Францію, Австрію, Німеччину, Іспанію, Польщу і Швейцарію - Коронавірус швидко захоплює Росію
    Громадяни, яким було поставлено діагнози, в останні два тижні відвідували Італію, Францію, Австрію, Німеччину, Іспанію, Польщу і Швейцарію

    Серед хворих на коронавірус в Москві є троє неповнолітніх

    У суботу, 14 березня, в Росії заявили про те, що за останню добу було зареєстровано 14 випадків коронавірусу Covid-19.

    Про це йдеться в повідомленні місцевого оперативного штабу.

    Загальна кількість випадків збільшилася до 59. У Москві число виявлених випадків короновірусу зросло до 33.

    «За останню добу в Росії зареєстровано 14 випадків коронавірусної інфекції у громадян Російської Федерації, дев’ять – у Москві, 1 в Московській області, 1 в Санкт-Петербурзі, 2 в Кемеровській області, 1 в Калінінградській області», – йдеться в повідомленні оперативного штабу, опублікованому в суботу.

    При цьому наголошується, що громадяни, яким було поставлено діагнози, в останні два тижні відвідували Італію, Францію, Австрію, Німеччину, Іспанію, Польщу і Швейцарію.

    Також повідомляється, що серед хворих на коронавірус в Москві є троє неповнолітніх, з 10 березня було закрито класи цих учнів.

    Як повідомлялося, з 12 березня в Україні запроваджено тритижневий карантин у навчальних закладах та низка інших обмежувальних заходів з протидії поширенню коронавірусної інфекції Covid-19.

    На цей момент в Україні підтверджено 3 випадки коронавірусу. Серед них один летальний.

    Відповідно до останніх даних, у світі підтверджено 145 374 випадків коронавірусу. Найбільша кількість заражених – у Китаї (80 973), Італії (17 660), Ірані (11 364), Південній Кореї (8 086), Іспанії (5 232). Зафіксовано 5 429 смертей від коронавірусної хвороби. Одужали 71 694 людини.

    11 березня ВООЗ офіційно оголосила коронавірус Covid-19 глобальною пандемією.

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