Рада ЄС продовжила санкції проти Росії за агресію в Україні

Санкції проти 175 сепаратистів і росіян, а також 44 організацій, відповідальних за підрив територіальної цілісності України, офіційно продовжено на пів року

Рада Європейського союзу продовжила санкції проти Російської Федерації за агресію в Україні. Про це у Twitter повідомив брюссельський кореспондент «Радіо Свобода» Рікард Йозвяк.

За його словами, офіційно на пів року продовжено санкції проти 175 сепаратистів і росіян, а також 44 організацій, відповідальних за підрив територіальної цілісності України. Санкції включають заборону на в'їзд до країн ЄС і заморожування активів.

the visa bans & asset freezes against 175 separatists and Russians + 44 entities responsible for the undermining of #Ukraine's territorial integrity has now officially been prolonged by 6 months. #Russia #Crimea