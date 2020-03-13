Рада ЄС продовжила санкції проти Росії за агресію в Україні



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Ілюстративне фото

Санкції проти 175 сепаратистів і росіян, а також 44 організацій, відповідальних за підрив територіальної цілісності України, офіційно продовжено на пів року

Рада Європейського союзу продовжила санкції проти Російської Федерації за агресію в Україні. Про це у Twitter повідомив брюссельський кореспондент «Радіо Свобода» Рікард Йозвяк.

За його словами, офіційно на пів року продовжено санкції проти 175 сепаратистів і росіян, а також 44 організацій, відповідальних за підрив територіальної цілісності України. Санкції включають заборону на в'їзд до країн ЄС і заморожування активів.

the visa bans & asset freezes against 175 separatists and Russians + 44 entities responsible for the undermining of #Ukraine's territorial integrity has now officially been prolonged by 6 months. #Russia #Crimea — Rikard Jozwiak (@RikardJozwiak) March 13, 2020

Нагадаємо, минулого тижня Європейський союз офіційно зняв санкції проти колишнього прем'єр-міністра України Миколи Азарова та екс-міністра енергетики Едуарда Ставицького. Вони перебували під європейськими санкціями з 2014 року за розкрадання державних коштів або зловживання службовим становищем.

До цього президент Чехії Мілош Земан виступив за скасування санкцій проти Російської Федерації.

«Я завжди був противником не тільки антиросійських санкцій, а й санкцій (взагалі), тому що вважаю їх неефективними», - зазначив він.

Земан також провів паралелі з ситуацією на Кубі, де, незважаючи на санкції, нічого не змінюється протягом останніх 50 років.