  1. Головна
  2. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    США ввели санкції проти ряду губернаторів Венесуели

    • Розсилка
    <span>Віце-президент США Майк Пенс під час свого візиту до Колумбії зустрівся з тимчасовим президентом Венесуели Хуаном Гуайдо</span> - США ввели санкції проти ряду губернаторів Венесуели
    Віце-президент США Майк Пенс під час свого візиту до Колумбії зустрівся з тимчасовим президентом Венесуели Хуаном Гуайдо

    Американські санкції, зокрема, торкнулися колишнього віце-президента країни Рамона Каррісалеса

    Міністерство фінансів США ввело санкції проти чотирьох губернаторів Венесуели.

    Про це 25 лютого повідомляється на офіційному сайті міністерства.

    Зазначається, що санкції торкнулися колишнього віце-президента країни Рамона Каррісалеса, який обіймав цю посаду з 2008 по 2010 рік, та у різні роки був міністром оборони Венесуели і міністром житлового будівництва. Зараз він є губернатором штату Апуре.

    Крім того, в список потрапили губернатор штату Варгас Хорхе Карнейро, який з 2004 по 2006 рік працював міністром оборони, глава штату Карабобо Рафаель Лакава і губернатор штату Сулія Омар Прієто.

    Раніше Державний секретар США Майк Помпео заявив, що США вживатимуть подальші заходи для тиску на президента Венесуели Ніколаса Мадуро, після того, як кілька людей загинули в сутичках з військовими, що блокують постачання гуманітарної допомоги в країну.

    Нагадаємо, віце-президент США Майк Пенс під час свого візиту до Колумбії зустрівся з тимчасовим президентом Венесуели Хуаном Гуайдо.

    Джерело: РБК-Україна

    Читайте також
    США санкції Венесуела Майк Пенс Хуан Гуайдо
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ