США ввели санкції проти ряду губернаторів Венесуели



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Віце-президент США Майк Пенс під час свого візиту до Колумбії зустрівся з тимчасовим президентом Венесуели Хуаном Гуайдо

Американські санкції, зокрема, торкнулися колишнього віце-президента країни Рамона Каррісалеса

Міністерство фінансів США ввело санкції проти чотирьох губернаторів Венесуели.

Про це 25 лютого повідомляється на офіційному сайті міністерства.

Зазначається, що санкції торкнулися колишнього віце-президента країни Рамона Каррісалеса, який обіймав цю посаду з 2008 по 2010 рік, та у різні роки був міністром оборони Венесуели і міністром житлового будівництва. Зараз він є губернатором штату Апуре.

Крім того, в список потрапили губернатор штату Варгас Хорхе Карнейро, який з 2004 по 2006 рік працював міністром оборони, глава штату Карабобо Рафаель Лакава і губернатор штату Сулія Омар Прієто.

Раніше Державний секретар США Майк Помпео заявив, що США вживатимуть подальші заходи для тиску на президента Венесуели Ніколаса Мадуро, після того, як кілька людей загинули в сутичках з військовими, що блокують постачання гуманітарної допомоги в країну.

Нагадаємо, віце-президент США Майк Пенс під час свого візиту до Колумбії зустрівся з тимчасовим президентом Венесуели Хуаном Гуайдо.

Джерело: РБК-Україна