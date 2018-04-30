США вже поставили Javelin Україні — ЗМІ

Офіційної інформації про поставку систем зі США в Україні не оприлюднювали

Сполучені Штати підтвердили, що вже доставили в Україну протитанкові ракетні комплекси Javelin. Про це повідомляє «Радіо Свобода» з посиланням на відповідь від Державного департаменту США. «Вони вже були доставлені», — повідомив офіційний представник Держдепу на запит журналістів. Інших деталей офіційні



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Офіційної інформації про поставку систем зі США в Україні не оприлюднювали

Сполучені Штати підтвердили, що вже доставили в Україну протитанкові ракетні комплекси Javelin.

Про це повідомляє «Радіо Свобода» з посиланням на відповідь від Державного департаменту США.

«Вони вже були доставлені», — повідомив офіційний представник Держдепу на запит журналістів. Інших деталей офіційні представники США не повідомили.

Перед заявою американського відомства, поставки протитанкових комплексів Україні підтвердили для «Радіо Свобода» ще два джерела — одне з України, інше з США. Вони забажали залишатися анонімними у цьому питанні, адже не мали повноважень публічно говорити на цю тему.

Офіційної інформації про поставку систем зі США в Україні не оприлюднювали.

Нагадаємо, що у Держдепі США заявили про готовність надати Україні оборонне озброєння. У той же час американські ЗМІ заявили, що США стурбовані можливим потраплянням наданої Україні зброї до бойовиків.

Президент Порошенко заявив, що протитанкові системи Javelin Україні поставлять за рахунок США.

Наприкінці січня повідомлялося, що Сполучені Штати Америки почали підготовку до того, щоб передати Україні протитанкові ракетні комплекси Javelin.