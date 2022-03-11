США захищатиме НАТО. Байден припускає, що може розпочатися світова війна

Сполучені Штати дадуть відповідь Росії на будь-яку загрозу НАТО

Президент Сполучених Штатів Джозеф Байден заявив, що США дадуть відповідь на будь-який крок РФ, якщо це буде загрожувати НАТО. Навіть якщо це призведе до світової війни.

Фактично, президент Байден зробив заяву, що США готові вести третю світову війну, щоб захистити «кожен дюйм» території НАТО в разі нападу з боку Росії і Путіна.

«Звичайно, якщо ми відповімо, це буде третя світова війна, але у нас є «святе зобов'язання» захищати НАТО, – сказав він.

Також Байден заборонив поставку доларів до РФ. Він наголосив, що громадяни США не фінансуватимуть війну Путіна. Байден зазначив, що в Міністерстві фінансів будуть ретельно стежити за будь-якими спробами обійти або порушити санкції, пов'язані з Росією. У тому числі й за допомогою віртуальної валюти.

Нагадаємо, 11 березня Байден зробив заяву: під заборону потрапили горілка, морепродукти і діаманти з Росії. У Білому домі розповіли, що заборона на експорт предметів розкоші включає коштовні годинники, машини та «інші товари, які часто купує російська еліта».

Перед цим президент України Володимир Зеленський розповів про розмову з Байденом.

Напередодні Конгрес США схвалив заборону імпорту нафти і газу з Росії. Далі законопроєкт розглядатиметься Сенатом Конгресу. Коли це станеться – поки що не уточнюється. Як відомо, Джо Байден 8 березня виступив із терміновою заявою. Він оголосив, що Сполучені Штати запроваджують заборону на імпорт російської нафти та газу до США через війну в Україні.

Дуже важливо також, що Конгрес США виділив $13,6 млрд на допомогу Україні та Європі.







