Конгрес США схвалив заборону імпорту нафти і газу з Росії

Америка зробила вагомий крок до припинення купівлі російських нафти і газу

Палата представників Конгресу США проголосувала за законопроєкт про заборону імпорту російської нафти, природного газу та вугілля до Сполучених Штатів у відповідь на вторгнення Росії в Україну, пише CNN.

У законопроєкті також будуть передбачені кроки з метою призупинення участі Росії у Світовій організації торгівлі та щодо повторног затвердження Закону Магнітського для посилення санкцій проти Росії за порушення прав людини.

Ініціативу підтримали 415 конгресменів, 17 проголосували проти. При цьому проти законопроєкту проголосували два демократи – член палати представників Корі Буш з Міссурі та член палати представників Ільхан Омар з Міннесоти – і 15 членів-республіканців.

Далі законопроєкт розглядатиметься Сенатом Конгресу. Коли це станеться – поки що не уточнюється.

Як повідомлялось, президент США Джо Байден 8 березня виступив із терміновою заявою. Він оголосив, що Сполучені Штати запроваджують заборону на імпорт російської нафти та газу до США через війну в Україні.