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    США ввели заборону на імпорт нафти та газу з Росії – Байден (відео)

    &laquo;Сполучені Штати виробляють набагато більше нафти всередині країни, ніж вся Європа та всі європейські країни разом&raquo; - США ввели заборону на імпорт нафти та газу з Росії – Байден (відео)
    «Сполучені Штати виробляють набагато більше нафти всередині країни, ніж вся Європа та всі європейські країни разом»
    фото: скріншот відео

    «Російська нафта більше не буде прийматися у портах США»

    Президент США Джо Байден 8 березня виступив із терміновою заявою. Він оголосив, що Сполучені Штати запроваджують заборону на імпорт російської нафти та газу до США через війну в Україні.

    «Ми забороняємо весь імпорт російської нафти, газу та енергії. Це означає, що російська нафта більше не буде прийматися у портах США», підкреслив Байден.

    За його словами, рішення про заборону імпорту російських нафти та газу вдарить і по самих США, але у Вашингтоні вважають, що мають зробити цей крок.

    «Сполучені Штати виробляють набагато більше нафти всередині країни, ніж вся Європа та всі європейські країни разом», додав президент США.

    Зауважимо, що кілька разів з закликом до Заходу припинити імпорт із Росії енергоносіїв звертався президент України Володимир Зеленський.

    Нагадаємо, 6 березня відбулася чергова телефонна розмова президента України Володимира Заленського із президентом США Джо Байденом. Головна тема – як змусити Росію зупинити війну проти України.

    Теги: нафта Адміністрація Президента США Джозеф Байден Володимир Зеленський
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    США ввели заборону на імпорт нафти та газу з Росії – Байден (відео)