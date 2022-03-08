США ввели заборону на імпорт нафти та газу з Росії – Байден (відео)

«Сполучені Штати виробляють набагато більше нафти всередині країни, ніж вся Європа та всі європейські країни разом»

«Російська нафта більше не буде прийматися у портах США»

Президент США Джо Байден 8 березня виступив із терміновою заявою. Він оголосив, що Сполучені Штати запроваджують заборону на імпорт російської нафти та газу до США через війну в Україні.

«Ми забороняємо весь імпорт російської нафти, газу та енергії. Це означає, що російська нафта більше не буде прийматися у портах США», – підкреслив Байден.

За його словами, рішення про заборону імпорту російських нафти та газу вдарить і по самих США, але у Вашингтоні вважають, що мають зробити цей крок.

«Сполучені Штати виробляють набагато більше нафти всередині країни, ніж вся Європа та всі європейські країни разом», – додав президент США.

Зауважимо, що кілька разів з закликом до Заходу припинити імпорт із Росії енергоносіїв звертався президент України Володимир Зеленський.

Нагадаємо, 6 березня відбулася чергова телефонна розмова президента України Володимира Заленського із президентом США Джо Байденом. Головна тема – як змусити Росію зупинити війну проти України.