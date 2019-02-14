Віце-президент США вимагає від країн ЄС вийти з угоди з Іраном



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Віце-президент США Майк Пенс виступив на безпековій конференції у Варшаві

Майк Пенс звинуватив Тегеран у підготовці «нового Голокосту»

Віце-президент США Майк Пенс вимагає від європейських союзників відмовитися від ядерної угоди з Іраном, передає Deutsche Welle з посиланням на AFP.

«Настав час для наших європейських партнерів вийти з ядерної угоди з Іраном і приєднатися до нас», - заявив він у четвер, 14 лютого, під час виступу на організованій США міжнародній конференції, присвяченій майбутньому Близького Сходу, яка відбувається у Варшаві.

Разом із США європейські країни повинні «чинити економічний і дипломатичний тиск», необхідні для того, щоб «іранський народ, регіон та світ отримали мир, безпеку та свободу, яких вони заслуговують», - зазначив Пенс.

Він назвав Іран «найбільшою загрозою» в регіоні. З огляду на «вороже ставлення до Ізраїлю» він також звинуватив уряд у Тегерані в підготовці «нового Голокосту».

Пенс також пригрозив подальшими санкціями проти Ірану. Відмову європейських країн виходити з ядерної угоди з Іраном він назвав «нерозумним кроком, який тільки зміцнить Іран, послабить ЄС і збільшить дистанцію між Європою та США».

У дводенній конференції, скликаній держсекретарем США Майком Помпео, беруть участь представники понад 60 країн. Зокрема, серед учасників - прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху, глави МЗС багатьох арабських і європейських держав. Німеччина і Франції не відправили на захід своїх головних дипломатів. ФРН, зокрема, представляє держміністр у МЗС Нільс Аннен (Niels Annen).

У 2015 році між Іраном, США, Росією, Китаєм, Великобританією, Францією і Німеччиною була укладена угода, за якою Тегеран мав обмежити ядерну програму в обмін на скасування західних санкцій. Однак у травні 2018 року президент США Дональд Трамп оголосив про односторонній вихід з цієї угоди і звинуватив Тегеран у спробах створити ядерну зброю. У подальшому США наклали на Іран нові економічні санкції та оголосили про штрафні санкції для тих, хто супроводжуватиме будь-які операції з Іраном.