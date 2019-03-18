Іран позиватиметься в міжнародні суди через американські санкції



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Президент Ірану Хасан Роухані хоче судитися із США через санкції

За рік іранська валюта через санкції знецінилася в три рази

Президент Ірану Хасан Роухані заявив про те, що віддав наказ МЗС і Мінюсту звернутися до місцевих судів щодо покарання американців, які причетні до запровадження антиіранських санкцій. Про це повідомляє інформаційне агентство Reuters.

Тим самим, заявив він, ці санкції є «злочинами проти людяності». Після відповідних процедур в іранських судах Тегеран має намір почати провадження проти американців і в міжнародних інстанціях.

На сьогодні обмінний курс долара до ріалу на чорному ринку складає 1 до 131 500 або в 3 рази більше чим за рік до цього.

9 січня Рада ЄС розширила санкції проти Ірану. 24 січня стало відомо, що США ввели розширений список санкцій щодо Ірану.

Також США заблокували продаж російських літаків Superjet 100 до Ірану.

До слова, іранські хакери за два роки атакували понад 200 компаній по всьому світу. Жертвами кіберзлочинців стали здебільшого нафтогазові компанії, машинобудівні підприємства і міжнародні корпорації у таких країнах, як Німеччина, Саудівська Аравія, Великобританія, Індія і США, пише The Wall Street Journal.

Зазначимо, що у лютому Іран оголосив про створення підводного човна з крилатими ракетами.

Віце-президент США Майк Пенс вимагає від європейських союзників відмовитися від ядерної угоди з Іраном. Крім того, раніше президент Ірану назвав Трампа ідіотом.