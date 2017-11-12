США запустили ракету Atlas V з військовим супутником

Запуск пройшов в американському штаті Флорида з космодрому на мисі Канаверал

Компанія United Launch Alliance запустила ракету-носій Atlas V з супутником GEO-4 військового призначення. Запуск пройшов в американському штаті Флорида з космодрому на мисі Канаверал, ULA транслювала його на своєму каналі в YouTube. «Спасибі нашим американським військово-повітряним силам і колегам по команді в галузі за їхнє видатне



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Запуск пройшов в американському штаті Флорида з космодрому на мисі Канаверал

Компанія United Launch Alliance запустила ракету-носій Atlas V з супутником GEO-4 військового призначення. Запуск пройшов в американському штаті Флорида з космодрому на мисі Канаверал, ULA транслювала його на своєму каналі в YouTube.

«Спасибі нашим американським військово-повітряним силам і колегам по команді в галузі за їхнє видатне партнерство в успішну доставку SBIRS на орбіту», - заявила віце-президент ULA Government Satellite Launch Лаура Магінніс, повідомляється на сайті ULA.

Компанія зазначає, що йдеться про місію SBIRS (Space-Based Infrared System) - інфрачервоної системи космічного базування. Це - американська двокомпонентна комплексна космічна система раннього виявлення пусків балістичних ракет нового покоління.

SBIRS є однією з найбільш пріоритетних космічних програм Штатів.

Маса GEO-4 становить близько 4,5 тонн, а термін його служби - приблизно 12 років.

Компанія ULA була заснована в 2006 році, вона здійснює запуски за контрактом зі Збройними силами США для Національного розвідувального управління країни.