Нова ракета КНДР може досягти Вашингтона, - Південна Корея
- Сьогодні, 09:27
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Військові визнали успішним проведення останнього запуску ракети в КНДР
У Міністерстві оборони Південної Кореї заявили, що нова ракета Північної Кореї (КНДР) може досягти і нанести удар Сполученим Штатам Америки, передає Yonhap.
Так, відзначається, військові визнали успішним проведення останнього запуску ракети в КНДР. Стало відомо, що вона під час польоту досягла висоти 4 тис. 475 км.
«Якби ракета була запущена під потрібним кутом, вона могла би пролетіти понад 13 тис. км. Це означає, що вона могла б досягти Вашингтона», - сказали представники Міноборони Південної Кореї.
Разом з тим, військові відзначають, що на сьогодні рано судити про надійність північнокорейської ракети. Зокрема, на думку представників Міноборони, спочатку необхідно вивчити технологію її наведення, і тільки тоді можна буде робити висновок про точність удару.