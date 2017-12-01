  1. Головна
  2. Новини
    Новини

    Нова ракета КНДР може досягти Вашингтона, - Південна Корея

    Військові визнали успішним проведення останнього запуску ракети в КНДР
    У Міністерстві оборони Південної Кореї заявили, що нова ракета Північної Кореї (КНДР) може досягти і нанести удар Сполученим Штатам Америки, передає Yonhap. Так, відзначається, військові визнали успішним проведення останнього запуску ракети в КНДР. Стало відомо, що вона під час польоту досягла висоти 4 тис. 475 км. «Якби ракета була
    • Сьогодні, 09:27
    • Розсилка

    Військові визнали успішним проведення останнього запуску ракети в КНДР

    У Міністерстві оборони Південної Кореї заявили, що нова ракета Північної Кореї (КНДР) може досягти і нанести удар Сполученим Штатам Америки, передає Yonhap.

    Так, відзначається, військові визнали успішним проведення останнього запуску ракети в КНДР. Стало відомо, що вона під час польоту досягла висоти 4 тис. 475 км.

    «Якби ракета була запущена під потрібним кутом, вона могла би пролетіти понад 13 тис. км. Це означає, що вона могла б досягти Вашингтона», - сказали представники Міноборони Південної Кореї.

    Разом з тим, військові відзначають, що на сьогодні рано судити про надійність північнокорейської ракети. Зокрема, на думку представників Міноборони, спочатку необхідно вивчити технологію її наведення, і тільки тоді можна буде робити висновок про точність удару.

    Читайте також
    зброя Південна Корея військові Північна Корея
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ