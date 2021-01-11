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    США зняли обмеження на співпрацю з Тайванем, які діяли 40 років

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    Раніше США могли постачати у Тайвань оборонне озброєння і виступали гарантом безпеки острова - США зняли обмеження на співпрацю з Тайванем, які діяли 40 років
    Раніше США могли постачати у Тайвань оборонне озброєння і виступали гарантом безпеки острова

    Уряд Сполучених Штатів підтримує відносини з неофіційними партнерами по всьому світу, і Тайвань не виняток, заявив держсекретар

    Сполучені Штати Америки скасували внутрішні обмеження на співпрацю з Тайванем.

    Про це йдеться у заяві голови Державного департаменту Майка Помпео.

    «Сьогодні я оголошую, що скасовую всі обмеження. Відтепер американським відомствам слід вважати минулі рекомендації Держдепу щодо відносин із Тайванем недійсними», – заявив Помпео.

    За його словами, Держдеп протягом десятиліть вводив складні внутрішні обмеження, які регулювали взаємодію американських дипломатів з їхніми колегами з Тайваню, а уряд США ухвалював їх в односторонньому порядку, щоб утихомирити Китай, який вважає Тайвань своєю провінцією. «Більше цього не буде», - підкреслив Помпео.

    «Уряд Сполучених Штатів підтримує відносини з неофіційними партнерами по всьому світу, і Тайвань не виняток. Наші дві демократії поділяють спільні цінності свободи особистості, верховенства закону і поваги людської гідності», – йдеться у заяві.

    Як відомо, офіційно дипломатичні відносини за Тайванем у Білому домі припинили ще в 1979 році.

    Того ж року американський Конгрес ухвалив «Закон про взаємини з Тайванем», за яким США могли постачати туди оборонне озброєння і виступали гарантом безпеки острова.

    Теги: США Китай закон Тайвань Майк Помпео Держдепартамент США озброєння
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