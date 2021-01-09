Влада Китаю закликала жителів двох міст не виходити з дому через коронавірус

Представники китайської системи охорони здоров’я повідомили, що вакцинація від Covid-19 для жителів країни буде безкоштовною

За тиждень в цьому районі виявили 137 нових випадків коронавірусу

Китайська влада закликала жителів двох міст на південь від Пекіна – Шицзячжуана і Синтія – тиждень не виходити з дому через спалах коронавірусу в провінції Хебей. Про це повідомляє агентство Associated press.

Крім того, влада заборонила проводити масові заходи. Обмеження стосуються також жителів місцевих сіл.

За даними агентства, за тиждень в цьому районі виявили 137 випадків коронавірусу з симптомами і 197 безсимптомних випадків.

Раніше в суботу представники китайської системи охорони здоров’я повідомили, що вакцинація від Covid-19 для жителів країни буде безкоштовною. «Жителям не потрібно витрачати ні цента», – сказав співробітник Національної комісії охорони здоров’я Чжен Чжунвей.

За його словами, витрати будуть покриватися коштом Національного фонду медичного страхування і державних коштів.

8 січня в місті Шицзячжуан з населенням 11 мільйонів ввели локдаун і воєнний стан. Таке рішення прийнято через різке збільшення числа нових випадків зараження коронавірусом. У місті закрили школи та житлові комплекси, закритий в’їзд, а також на три дні зупинена доставка пошти.

Нагадаємо, у світі станом на ранок 9 січня кількість хворих на Covid-19 становить 89381906 особи. При цьому 64041978 осіб одужали, 1922502 пацієнти померли.