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    У світі

    Влада Китаю закликала жителів двох міст не виходити з дому через коронавірус

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    Представники китайської системи охорони здоров&rsquo;я повідомили, що вакцинація від Covid-19 для жителів країни буде безкоштовною - Влада Китаю закликала жителів двох міст не виходити з дому через коронавірус
    Представники китайської системи охорони здоров’я повідомили, що вакцинація від Covid-19 для жителів країни буде безкоштовною
    Фото АР

    За тиждень в цьому районі виявили 137 нових випадків коронавірусу

    Китайська влада закликала жителів двох міст на південь від Пекіна – Шицзячжуана і Синтія – тиждень не виходити з дому через спалах коронавірусу в провінції Хебей. Про це повідомляє агентство Associated press.

    Крім того, влада заборонила проводити масові заходи. Обмеження стосуються також жителів місцевих сіл.

    За даними агентства, за тиждень в цьому районі виявили 137 випадків коронавірусу з симптомами і 197 безсимптомних випадків.

    Раніше в суботу представники китайської системи охорони здоров’я повідомили, що вакцинація від Covid-19 для жителів країни буде безкоштовною. «Жителям не потрібно витрачати ні цента», – сказав співробітник Національної комісії охорони здоров’я Чжен Чжунвей.

    За його словами, витрати будуть покриватися коштом Національного фонду медичного страхування і державних коштів.

    8 січня в місті Шицзячжуан з населенням 11 мільйонів ввели локдаун і воєнний стан. Таке рішення прийнято через різке збільшення числа нових випадків зараження коронавірусом. У місті закрили школи та житлові комплекси, закритий в’їзд, а також на три дні зупинена доставка пошти.

    Нагадаємо, у світі станом на ранок 9 січня кількість хворих на Covid-19 становить 89381906 особи. При цьому 64041978 осіб одужали, 1922502 пацієнти померли.

    Теги: Китай вакцинація влада страхування коронавірус
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