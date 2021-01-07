США заборонили вісім китайських додатків

Додатки забороняють, оскільки вони «загрожують національній безпеці США»

Президент США Дональд Трамп підписав розпорядження про заборону восьми китайських додатків для здійснення фінансових розрахунків.

Про це повідомляє BBC.

До цих додатків належать популярні платіжні платформи Alipay, QQ Wallet та WeChat Pay.

У наказі, що набуває чинності за 45 днів від дня підписання, сказано, що додатки забороняють, оскільки вони загрожують національній безпеці США.

Зазначається можливість використання додатків для відстеження та створення досьє на федеральних службовців США.

«Отримуючи доступ до персональних електронних пристроїв, таких як смартфони, планшети та комп'ютери, підключені китайським програмним забезпеченням програми можуть отримувати величезну кількість інформації про користувачів, зокрема, конфіденційну та особисту інформацію», – йдеться у наказі.

Додатки Tencent QQ, CamScanner, SHAREit, VMate та WPS Office також включені до переліку.

Раніше повідомлялося, що компанія Google припиняє співпрацю з китайським виробником смартфонів Huawei після указу президента США Дональда Трампа про заборону на використання обладнання цієї компанії.

Також США внесуть до «чорного списку» Huawei і її підрозділи.